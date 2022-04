Los nuevos alimentos reducirían el impacto ambiental en más de un 80%, arroja estudio

Londres, 25 abr (EFE).- Los llamados nuevos alimentos o novel food podrían reducir el impacto medioambiental que tienen las dietas en un 80 por ciento, según los hallazgos de un estudio difundido este lunes por Nature.

Los actuales estudios sobre dietas alternativas, como las vegetarianas, las veganas o las flexitarianas, han demostrado los beneficios sanitarios y medioambientales de cambiar hacia un menor consumo de carne.

