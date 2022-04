Escritos de Neil Simon son donados a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

La donación se anunciará oficialmente en un evento especial con los actores Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, que actualmente protagonizan en Broadway una reposición de Plaza Suite.

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK, 25 de abril (AP).— Docenas de cuadernos, guiones, discursos, borradores de cartas, obras de arte e incluso pelotas de béisbol propiedad del difunto Neil Simon fueron donadas a la Biblioteca del Congreso en Washington. La colección ofrece a historiadores e investigadores acceso al proceso creativo del dramaturgo más exitoso y prolífico del teatro estadounidense.

Incluye alrededor de 7 mil 700 artículos que documentan la evolución de las obras y guiones de Simon, incluyendo de Barefoot in the Park (Descalzos por el parque), The Sunshine Boys (Los reyes de la risa), Brighton Beach Memoirs (Mi querida familia) y Lost in Yonkers (Perdidos en Yonkers).

La donación se anunciará oficialmente en un evento especial con los actores Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, que actualmente protagonizan en Broadway una reposición de Plaza Suite, y Elaine Joyce, la viuda de Simon, el lunes por la noche. Se transmitirá en vivo a partir de las 7 p.m. de Nueva York (23:00 GMT) en el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso.

El alijo incluye un primer acto amarillento de Barefoot in the Park, muchas notas para actores o directores, y más de una docena de blocs de notas llenos de acuarelas, dibujos y caricaturas de Simon. También hay varios guiones para espectáculos que nunca se completaron o produjeron, como uno titulado The Merry Widows, escrito para Bette Midler y Whoopi Goldberg.

“La donación de las obras de Simon a la biblioteca de nuestra nación es una valiosa adición a nuestros fondos que mejora nuestra colección de artes escénicas como una de las mejores del mundo. También garantiza que el legado de Simon se conserve para las generaciones venideras”, dijo la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden en un comunicado.

Simon estuvo nominado a 14 premios Tony a lo largo de su carrera y ganó tres, además de recibir un premio especial por sus contribuciones al teatro. También obtuvo el premio Pulitzer, el premio Mark Twain del humor estadounidense y un honor del Centro Kennedy, además de tener un teatro que lleva su nombre en Broadway. Murió en 2018 en la ciudad de Nueva York.

Los materiales donados van desde cientos de guiones, notas y esquemas para sus obras, incluyendo los primeros borradores escritos a mano y múltiples borradores mecanografiados, a cuadernos personales y pelotas de béisbol autografiadas.

La Biblioteca del Congreso ya alberga colecciones de ídolos de Broadway como Arthur Laurents, Marvin Hamlisch, Bob Fosse y Gwen Verdon.