Instagram crea funciones para competir con TikTok: planea plantillas para los Reels

Ciudad de México, 25 de abril (AS).- Meta está poniendo mucho énfasis en el formato de los videos verticales. La compañía está centrando sus esfuerzos en conseguir que los usuarios de TikTok se queden en la app. Pero son muchos los que se quedan en la app porque les gusta y para ellos también hay premio a su fidelidad con la llegada de nuevas funciones como las nuevas plantillas para los Reels.

¿QUÉ SON LAS PLANTILLAS DE LOS REELS?

Una de las características más interesantes que tiene TikTok es la sincronización de audio. Esta permite cambiar de escena en escena al ritmo que lo hace el audio que has elegido, una función muy interesante para que los videos salgan de diez. Los usuarios de Instagram no tienen nada parecido, por lo que si quieren hacerlo tendrán que irse a la app china y descargar el video posteriormente aunque se vea la marca de agua.

#Instagram is working on the "Use as template" option for #Reels 👀 pic.twitter.com/JORfxxc8rj

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 31, 2022