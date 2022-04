Morena quita consulta y denunciará a los 223 diputados de oposición por “traición”

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que durante esta semana dicho partido tendrá lista la denuncia penal que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los 223 legisladores que votaron por desechar la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, agregó que puede haber coyunturas políticas o debates de ideas pero que “el juicio de la historia es implacable” y es ahí donde, dijo, “debe quedar muy clara la defensa a la soberanía nacional que encabezó nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El líder de Morena detalló que, de acuerdo con una encuesta realizada por Massive Caller más del 60 por ciento de los mexicanos consideraron que quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica “dañaron a México” y, por tanto, son “traidores a la patria”.

Delgado anunció que Morena seguirá llevando información pública por medio de debates, sesiones, votaciones, a las plazas con una intención informativa.

PAN DENUNCIARÁ A DELGADO Y HERNÁNDEZ

Por su parte, el Vicecoordionador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, presentó una demanda en contra Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de Morena, respectivamente, así como quienes resulten responsables por los delitos de daño moral y difamación en contra de las y los diputados federales que votaron en rechazo a la Reforma Eléctrica.

“Están manejando públicamente, imputando públicamente y sin que medie sentencia previa, la acusación de que somos traidores a la patria. Traición a la patria no es solo un insulto, es un delito que se encuentra tipificado y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, porque no hay denuncia, no hay proceso y no hay sentencia. Están exhibiendo nuestros rostros en plazas públicas, redes sociales, medios, y esto daña la imagen de la persona, esto trasciende al tema político y se convierte en un tema personal, es una denuncia por daño moral y por difamación”, explicó durante una entrevista en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.