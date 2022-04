Gobierno federal impugna suspensión temporal de obras del Tramo 5 del Tren Maya

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno Federal impugnó la decisión de un Juez federal por suspender temporalmente las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, uno de los grandes proyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), un recurso de queja contra la medida aceptada por Adrián Fernando Novelo, Juez Primero de Distrito en Yucatán, fue presentada por el Gobierno Federal.

Debido a que el empleo de este recurso implica el envío del caso a un tribunal Colegiado, el próximo 13 de mayo será realizada la audicencia incidental para determinar si la suspensión definitiva será o no otorgada.

El pasado 18 de abril, un Juez concedió la suspensión provisional de las obras en el controversial tramo 5 del Tren Maya.

A través de un comunicado, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) difundió que el Juzgado de Distrito tardó tres semanas para admitir el tema, pero finalmente notificó la suspensión para las autoridades de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que son las principales responsables del proyecto en este tramo.

“Para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco sector sur del proyecto Tren Maya —con tazo de Playa del Carmen a Tulum—, de como que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno”, señala el dictamen del Juez, puesto por la asociación civil en las redes.

“El Juzgado Primero [de Distrito de Yucatán] reconoce que los buzos tienen interés legítimo y suspensiones, que la medida no contraviene el interés y el orden público y como que advierte que no hay manifestación de impacto ambiental, reconoce que por principio precautorio es procedente suspender”, finaliza el comunicado.

Al día siguiente, el Presidente López Obrador dio a conocer que su Gobierno no ha recibido notificación alguna sobre la presunta suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, su polémica obra en el sureste del país que ha afrontado crecientes críticas de activistas y artistas, la cual recientemente habría sido aprobada por un Juez de distrito.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, detalló el Presidente en la “mañanera” desde Palacio Nacional.