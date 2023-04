Harry Belafonte, cantante, actor y activista, muere a los 96 años en su casa de NY

Por Hillel Italie

NUEVA YORK (AP).— Harry Belafonte, el gigante del espectáculo y los derechos civiles que comenzó su carrera como un actor y cantante innovador y se convirtió en activista y voz de la consciencia, ha muerto. Tenía 96 años.

Belafonte murió el martes de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York, con su esposa Pamela a su lado, dijo Ken Sunshine, de la firma de relaciones públicas Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Con un rostro resplandeciente y una voz cautivadora y ronca, Belafonte fue uno de los primeros artistas afrodescendientes en obtener una gran cantidad de seguidores en el cine y en vender un millón de discos como cantante; muchos todavía lo conocen por su éxito “Banana Boat Song (Day-O)”. Sin embargo, forjó un legado mayor una vez que redujo su carrera como actor en la década de 1960 y ejerció el decreto de su héroe Paul Robeson, quien decía que los artistas son “guardianes de la verdad”.

