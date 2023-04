Julie Chávez, nieta de César Chávez, lidera campaña de Biden, admirador de su abuelo

Por Darlene Superville

Washington, 25 de abril (AP).— Cuando el Presidente Barack Obama fue a California para dedicar un monumento nacional al líder de derechos laborales César Chávez, un grupo de familiares del activista fue invitado a posar para fotos con el mandatario.

Julie Chávez Rodríguez, nieta de César Chávez, se quedó al margen. Como era miembro del equipo de Obama, había ido al evento como parte de la delegación oficial y no quería llamar atención.

Sólo tras la insistencia de la asesora presidencial, Valerie Jarrett, fue que Rodríguez aceptó con renuencia incorporarse al grupo, aunque apenas entraba en el marco.

Con frecuencia, los miembros del personal de la Casa Blanca son personas ambiciosas, que ansían la atención pública o hacen alarde de su apellido. Rodríguez ha sido una clara excepción. En su segundo turno sirviendo a un Presidente demócrata, ha sido directora de asuntos intergubernamentales para Joe Biden, y fue nombrada asesora senior en junio del año pasado. El martes, Biden anunció que Rodríguez será jefa de su campaña para la reelección.

En su cargo los últimos dos años, Rodríguez y su personal han ayudado a gobiernos estatales, locales y tribales, además de Puerto Rico y otros territorios estadounidenses, con sus necesidades hacia el Gobierno federal. Ello incluyó el combate a la COVID-19 y la distribución de los 1.9 billones de dólares en asistencia aprobados por la pandemia.

Jarrett y otros que han trabajado con Rodríguez la describen como una persona dedicada que, a pesar de tener un apellido famoso, no hace alarde de sus vínculos familiares.

Cecilia Munoz, quien dirigió la oficina de asuntos intergubernamentales por cinco años bajo Obama, dijo desde un comienzo que Rodríguez obtuvo el cargo ahora porque es “Julie”, no por ser Chávez.

Y porque Biden la quería como parte de su equipo.

Rodríguez es una de varias latinas que trabajan en la Casa Blanca y asesoran a Biden en temas que van desde comunicaciones hasta políticas. Activistas hispanos han denunciado que Biden en la campaña de 2020 no hizo lo suficiente para llegar a ese sector de la población.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023