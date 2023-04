Exmédico de Biden le exige que se someta a prueba cognitiva si busca la reelección

Los Ángeles, 25 de abril (La Opinión).– El exmédico de cabecera de Joe Biden, Ronny Jackson, ha pedido que el Presidente se someta a una prueba cognitiva o se retire por completo de la carrera electoral de 2024 ya que desea saber con certeza que puede estar al frente de la Casa Blanca un periodo más.Fue a través de una carta que el republicano por Texas hizo las demandas, así lo dio a conocer The Post quien tuvo acceso al documento.

Biden MUST take a cognitive exam or DROP OUT!! We DESERVE 100% confidence that our president can perform their duties. The cover-up needs to END!! https://t.co/NsljhcZEbb

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) April 25, 2023