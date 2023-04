CdMx: Policías detienen a hombres que dispararon en la oreja a abogada durante asalto

El titular de la SSC capitalina, Omar García Harfuch, fue el encargado de dar a conocer la detención del asaltante y su cómplice.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) detuvieron este martes a dos personas por presunto asalto, cuyo caso fue viralizado en redes sociales al dispararle a una mujer.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, empleó sus redes sociales para dar a conocer que, luego de que se diera seguimiento a la denuncia por el asalto a una mujer en la Alcaldía Iztacalco, dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión del asalto.

“No habrá impunidad ante hechos tan lamentables como estos”, agregó.

En @IztacalcoAl, personal de la #SSC detuvo a dos probables responsables de intentar asaltar a una mujer a la que lesionaron con un disparo de arma de fuego. https://t.co/PVd4S5g6ly pic.twitter.com/AR15ru7Sxe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 25, 2023

El asalto mencionado se hizo viral ya que cámaras de seguridad registraron el momento en que aconteció el delito.

Los hechos ocurrieron el día de ayer a las 18:07 horas, cuando una mujer que caminaba sobre la banqueta fue sorprendida por un hombre que, con un casco de motociclista puesto, intentó atacarla para exigirle que le entregara sus pertenencias.

El video muestra que la mujer esconde lo que podría ser su celular y trata a toda costa de evitar que el sujeto se lo robe, hecho que hace que el hombre saque una pistola y, entre el forcejeo, la acciona y le da a la mujer, lastimándola en la oreja.

Al detonar el arma, el asaltante huye del lugar, mientras que la mujer se acerca a un local comercial y no vuelve a salir en lo que resta del material.

El asalto sucedió sobre la avenida Río Churubusco en la colonia Ramos Millán, en la Alcaldía Iztacalco.

Los sujetos vinculados al asalto fueron identificados como Raúl Alejandro “N” de 30 años y Bryan José “N” de 18 años.