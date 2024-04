La prohibición del IECM a que se hable del Cártel Inmobiliario enciende a la capital

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Las medidas cautelares adoptadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para retirar publicaciones en redes sociales sobre los vínculos de Santiago Taboada, candidato del PRI y PAN, con el Cártel Inmobiliario y para que ya no se le imputen estos señalamientos de corrupción al alegar supuestas “manifestaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico” han prendido la mecha de una de las elecciones clave del próximo 2 de junio, en la que la oposición ha centrado parte de sus recursos económicos y políticos.

Clara Brugada acusó que el IECM ha tratado con “un doble rasero” las quejas que llegan a sus manos, pues señaló que de las 18 denuncias que ella ha presentado por el uso de acusaciones falsas, sólo dos han sido atendidas; mientras que de las seis que ha presentado Taboada, cuatro han encontrado un trámite, incluso, dijo, con mayor premura. “Ese es el doble rasero al que nos referimos. Hago un llamado, entonces, a la autoridad electoral para que actúe de forma imparcial, transparente y democrática”.

En tanto, Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, celebró la decisión del IECM y consideró que con eso le han puesto un alto al “Nado Sincronizado de la Calumnia”. Hasta el momento, Santiago Taboada no se ha referido públicamente al fallo de la autoridad electoral.

Fue la noche del miércoles cuando la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó estas medidas cautelares al sostener que no hay claridad en la comisión de un delito por parte de Santiago Taboada, quien sí ha sido acusado de formar parte de este esquema de corrupción por el que ya han sido procesados funcionarios de la Benito Juárez. En mayo de 2023, por ejemplo, Taboada fue señalado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un socio de la firma inmobiliaria City Towers por incurrir en un esquema de simulación de obras relacionadas con el 19S, similar al que utilizó el antecesor de Taboada en el cargo, Christian Von Roehrich, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en su contra.

La investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha exhibido la complicidad entre constructoras y autoridades para emprender desarrollos inmobiliarios. Hay, según Brugada, 30 funcionarios y exfuncionarios que han sido procesados por este caso, como el exalcalde panista Christian Von Roehrich y Nicias Aridjis, el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez.

Las denuncias señalan que estas irregularidades datan por lo menos desde 2009, cuando el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrera, quien en el 2012 llegó a la Alcaldía y se expandió el Cártel Inmobiliario. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y actual candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

Pese a ello, el IECM determinó la noche del miércoles que sean retiradas de redes sociales mensajes que emplean los términos “Cártel Inmobiliario” o “Santiago Tajada”, entre otros, al referir que son expresiones que van contra la “imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda” al “calumniar” a Taboada, quien sí ha sido acusado ante la Fiscalía de formar parte de este esquema de corrupción.

“Hay un llamado muy respetuoso en este llamado de la contienda para que en futuras publicaciones se abstengan de estar colocando contenidos calumniosos relacionados con la persona de Santiago Taboada”, pidió esta mañana la consejera Erika Estrada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. “No es que se prohíbe el uso de palabras, no es que nosotros estamos restringiendo que exista esta comunicación o este diálogo fluido entre las fuerzas políticas y entre los contendientes, lo que estamos diciendo es que hay que tener cuidado en difundir contenidos que pudieran contener calumnias porque los hechos o los delitos que ahí se están diciendo no se encuentran acreditados”.

Ayer, previo a la resolución del Instituto Electoral —la cual Morena adelantó que impugnará—, Clara Brugada dijo a SinEmbargo que aun cuando se ha dicho que la gestión de Taboada está libre de esta práctica, lo cierto es que no es así. “Actualmente hay funcionarios que han estado en la administración de Taboada enfrentando estos cargos. Entonces, ¿por qué no vamos a decirlo?”.

“El miedo fundamental de Taboada es que sigan cayendo, están muy nerviosos y seguirán cayendo en las encuestas. Ellos, desde mi punto de vista, ya no van a crecer, ya llegaron a un límite y no hubo mayor, no han crecido más. Estamos ya en el último mes del proceso electoral, lo que no lograron antes no creo que lo logren ahorita y nosotros vamos a seguir hablando sobre esta característica del candidato y de ese Gobierno en la Benito Juárez”.