Nahle presentará una denuncia ante FGR por difamación y falsificación de documentos

La exsecretaria de Energía señaló que la demanda será por difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Rocío Nahle García, candidata de Morena para la gubernatura de Veracruz, informó este jueves que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por difamación, daños a la moral, falsificación de documentos y acoso, luego de los señalamientos en su contra.

En conferencia de prensa posterior a la presentación del “Proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo”, por parte de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Nahle García señaló que los cuestionamientos son parte de un “golpeteo” orquestado en contra de ella y su familia.

“El día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República por difamación; daño moral; falsificación de documentos, falsificaron unos documentos y unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son; y por daños también a terceros; y acoso a mi persona y acoso a terceras personas. Esto ya brincó, pero es lo que yo tengo que hacer. Estamos muy ocupados en nuestra campaña y preparando lo que es nuestro Gobierno porque vamos a ganar aquí en Veracruz”, anunció.

🔴 #ÚLTIMAHORA I Rocío Nahle (@rocionahle) informó que presentará una denuncia ante la @FGRMexico por difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso tras los señalamientos en su contra por presuntamente usar una camioneta con reporte de robo. pic.twitter.com/5Uc4IzBQOj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 25, 2024

“Es un golpeteo, estamos en una elección, y pues imagínense que yo todos los días tenga que estar saliendo a desmentir cuando yo tengo giras de tres, cuatro municipios que visitar, ya llevo 160 [municipios visitados]”, añadió.

Asimismo, la candidata morenista para Veracruz aclaró que la camioneta que presuntamente fue reportada como robada y que estuvo durante su campaña pertenece a unos jóvenes que se unieron a un evento el pasado 18 de enero, y que ellos mismos fueron víctimas del atraco dos meses después.

“Yo traigo solamente dos camionetas. Simpatizantes, militantes, se suman a la gira y me acompañan a diferentes eventos. La camioneta negra que ustedes reportan como robada, la foto es del 18 de enero, donde jóvenes dueños de la camioneta que son de Coatzacoalcos nos acompañaron, ellos se regresaron a su casa. Posteriormente y el 27 de marzo, dos meses después, les robaron la camioneta, reportaron e hicieron la denuncia, ellos mismos, a los dueños les robaron la camioneta, pero la fotografía es del 18 de enero”, explicó.

Los sectores del norte de Veracruz, escucharon hoy en Tuxpan el “Proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo”, que nuestra próxima presidenta de México, @Claudiashein pondrá en marcha en todo el país ¡Nos va a ir muy bien! ❤️Por amor a #Veracruz❤️ pic.twitter.com/7eNK7qBVEJ — Rocío Nahle (@rocionahle) April 25, 2024

“Todos los días son publicaciones que alguien lanza, sobre todo la oposición y es un golpeteo, por lo que tengo que salir a desmentir”, criticó.

El pasado 22 de abril, Rocío Nahle afirmó que “el Clan Yunes” está detrás de los ataques en su contra. La exsecretaria de Energía del Gobierno federal ha sido señalada por diversos medios de comunicación de haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; por la supuesta compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados; así como haberse hecho de una fortuna, la cual habría sido amasada durante sus años como servidora pública.

En entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle negó que tenga propiedades en el extranjero, como afirma la oposición, y recalcó que todos las acusaciones a su persona forman parte de una estrategia de los Yunes para tratar de desestabilizar su campaña.

Hoy acompañamos en #Túxpam, #Veracruz a la próxima presidenta, la Dra. @Claudiashein y a la futura gobernadora, @rocionahle, en la presentación del Proyecto para Reducir la Pobreza, la Desigualdad y Generar más Empleo. Vamos a construir una república de derechos sociales en la… pic.twitter.com/UEBbnrOi7M — Mario Delgado (@mario_delgado) April 25, 2024

“Detrás de él está el clan de los Yunes que son quienes tienen todas las candidaturas en Veracruz. Su estrategia es pegar para manchar y que algunos indecisos se vayan con ellos, están perdidos, están perdidos en Veracruz. Nosotros estamos en lo nuestro y ellos van detrás de nosotros husmeando, criticando, queriendo sacarnos de contexto. No tengo gasolineras, no tengo propiedades en el extranjero, no tengo ni un solo peso en el extranjero”.

Y ahondó: “La oposición al no tener propuestas, al no tener simpatía, al no tener nada que ofrecer mas que un apellido de una sola familia que tiene todo, pues viene la denostación, la mentira, falsificación de documentos, mentiras todos los días”.

La candidata a la Gubernatura de Veracruz, quien según diversas casas encuestadoras supera hasta por 15 porcentuales a José Francisco Yunes Zorrilla, de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz que integran PAN, PRI y PRD, recalcó que el PRIAN ha puesto en marcha una estrategia en su contra basada en la calumnia.

“Veracruz es un estado muy importante y en el país. Yo inicié campaña, presenté 80 compromisos y he estado con una estrategia de propuesta y trabajo. La oposición, el PRIAN, trae una estrategia a nivel nacional de mentir, de calumniar para poder sacarnos de nuestra estrategia”.

—¿Usted tiene cinco millones de dólares en paraísos fiscales? —se le cuestionó.

—No, no tengo absolutamente ni un peso fuera de México, no tengo gasolineras, no tengo propiedades fuera de mi declaración patrimonial, no tengo nada de eso, nada.

—¿Usted tiene 20 gasolineras en el país?

—Claro que no. No tengo ni una gasolinera. Hace rato estaba leyendo que dicen que yo di permisos a gasolineros de Veracruz. Yo no doy permisos, siendo Secretaria de Energía yo no di ni un solo permiso, los permisos los da la Comisión Reguladora de Energía que es un organismo autónomo.

Pese al control histórico de los Yunes en Veracruz, diversas casas encuestadoras le dan la ventaja a Rocío Nahle. El Heraldo de México y la consultora Poligrama publicaron el miércoles 21 de febrero una encuesta en la cual le acreditaron una ventaja de 14 puntos porcentuales como líder de la contienda en Veracruz. En tanto que el martes 2 de abril, en una encuesta telefónica, la empresa Rubrum le dio 16 puntos de ventaja a la candidata de Morena.

–Con información de Alejandro Páez y Álvaro Delgado