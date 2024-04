Fernando Fernández, exalcalde de Ixtapaluca, es asesinado; autoridades detienen a 4

El político fue interceptado por al menos seis sujetos que circulaban a bordo de motocicletas cuando se encontraba en el Fraccionamiento José de la Mora, en la comunidad de Ayotla.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Fernando Fernández García, exalcalde de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), fue asesinado ayer a balazos cuando viajaba a bordo de su automóvil.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en el Fraccionamiento José de la Mora, en la comunidad de Ayotla, donde el exfuncionario falleció por heridas de armade fuego.

Las primeras versiones señalaron que se trató de un ataque directo por parte de al menos seis sujetos que viajaban en motocicleta.

También mencionaron que el atentado contra el exedil mexiquense fue alrededor de las 15:30 horas, por parte de sujetos armados que llegaron en tres motocicletas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), donde hallaron aproximadamente 10 casquillos percutidos.

También llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, pero debido a las múltiples heridas de bala murió momentos después de la agresión.

Durante este hecho, resultó herida una persona que al parecer viajaba con el exedil, quien fue trasladado al hospital más cercano, de acuerdo con información de la policía local.

La Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, informó que fueron asegurados cuatro presuntos responsables, por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; mientras que, las autoridades mexiquenses darán a conocer más adelante el desarrollo de las investigaciones para el pronto esclarecimiento del hecho.

Lamento los hechos ocurridos hoy en Ixtapaluca y envío mis sinceras condolencias a familiares y amigos del ex presidente municipal Fernando Fernández García, quien fue un hombre comprometido con el servicio público, siempre en favor de su comunidad. Derivado de las primeras… pic.twitter.com/oXvwRGkG3L — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 25, 2024

“Lamento los hechos ocurridos hoy en Ixtapaluca y envío mis sinceras condolencias a familiares y amigos del ex presidente municipal Fernando Fernández García, quien fue un hombre comprometido con el servicio público, siempre en favor de su comunidad”, manifestó en sus redes sociales.

Por su parte, Andrés Andrade Téllez, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) comunicó que se está trabajando en coordinación con la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, el C5 y la Policía Estatal.

Desde su cuenta de X, el funcionario destacó la “gran labor” que desempeñó el equipo de la dependencia a su cargo, quien por su respuesta oportuna logró detener seis horas después del ataque armado, a cuatro personas en Ixtapaluca, por su probable responsabilidad en el homicidio de Fernández García.

Algunas versiones indicaron que los agresores fueron captados por los equipos de videovigilancia instalados en la zona, luego de un llamado de apoyo de la Policía Municipal sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de una camioneta Toyota, tipo Avanza.

Destaco la gran labor que desempeña el equipo de la #SSEdoméx, ya que a través de la respuesta oportuna este día se logró detener en #Ixtapaluca a cuatro personas posibles responsables del delito de homicidio en contra de un ex presidente municipal; esto ocurrió en tan solo seis… pic.twitter.com/Tao6lZoKrc — Andrés Andrade Téllez (@AAndradeTellez) April 25, 2024

Por este reporte, personal de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) acudió al lugar y “tras efectuar las indagatorias con familiares de la víctima y recabar datos se posibilitó la detención de tres hombres y una mujer”.

De acuerdo con información preliminar, la principal línea de investigación se relaciona con la invasión del terreno, propiedad del también exdiputado local, pues la víctima ya no tenía actividad política ni laboral.

Fernando Fernández García ocupó varios puestos directivos siendo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su cargo como Alcalde de Ixtapaluca lo asumió durante el periodo 1997-2000, años después fue Diputado local.