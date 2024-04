Sheinbaum promete erradicar la pobreza extrema en México con 12 puntos estratégicos

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), aseguró que el compromiso de su Gobierno será erradicar la pobreza extrema en México al presentar los 12 puntos que conforman el eje temático “Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad”.

La aspirante presidencial aseguró que cumplirá su promesa a través de la atención a quienes más lo necesitan, la consolidación y creación de programas sociales; apoyar a trabajadores y trabajadoras, garantizar los derechos como la educación, la vivienda; la salud; entre otras acciones que continuarán con la Cuarta Transformación (4T).

“Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza, y por eso hablamos de una acción combinada, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda y también los programas sociales que estamos planteando que serán convertidos en derechos, porque son universales y el propio desarrollo económico del país. La idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y si no disminuirla de manera sustantiva (…) Estamos hablando de 7.5 millones de personas”, detalló desde Tuxpan, Veracruz.

La exmandataria capitalina señaló que la meta de su estrategia para reducir la desigualdad y garantizar el bienestar de los mexicanos es seguir avanzando en los derechos de las mujeres; el apoyo a los niños y niñas que van a escuelas públicas; dar mayores derechos sociales a jornaleros y jornaleras agrícolas, así como de la pesca; fortalecer el acceso a la salud; consolidar los programas sociales existentes y la creación de una ”Estrategia Nacional para que No Haya Pobreza Extrema”.

“Estamos fortaleciendo el Estado de Bienestar, la disminución de la pobreza distribuyendo la riqueza y nuestro objetivo es que no haya pobres extremos en nuestro país”, reiteró al sostener que su misión es crear las condiciones ideales para que se tenga acceso a una mejor calidad de vida en el país.

“Nuestra perspectiva es completamente distinta al modelo neoliberal, nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores”, expuso.

Durante la presentación, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, coordinadora del Eje Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad, mencionó que en el segundo piso de la 4T la política seguirá siendo “por el bien de todos, primero los pobres”, misma que se trabajará para garantizar una vida de bienestar, de derechos sociales y con reducción de la desigualdad a través de las 12 estrategias que son:

1. Creación de una pensión para mujeres de 60 a 64 años, la cual en el 2025 beneficiaría a un millón de mujeres, lo que se incrementará paulatinamente hasta llegar a una cobertura universal.

2. Otorgar a todos los niños y niñas la ”Beca para el Bienestar en Educación Básica”, cuyo objetivo es beneficiar a 24 millones de estudiantes de educación básica pública.

3. Fortalecer el ”Programa para el Bienestar de Hijos e Hijas de Trabajadoras”, incrementando el número de personas que reciben este apoyo.

4. Establecer el ”Programa Especial para la Seguridad Social y Laboral de los Jornaleros y Jornaleras en Agricultura y Pesca”, para garantizar que quienes se dedican a estos sectores tengan acceso a la seguridad social, lo que se traduce en servicios de salud y educación.

5. Creación del ”Sistema Nacional de Cuidados”, en apoyo a las familias, a las mujeres agricultoras y de la maquila, así como para brindar atención a la primera infancia.

6. Mantener y fortalecer todos los programas para el bienestar ya existentes, como la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; para Personas con Discapacidad; Becas Benito Juárez; Sembrando Vida, entre otros.

7. Incrementar de manera anual los programas sociales existentes y garantizar que el aumento sea superior a la inflación.

8. Mantener los incrementos anuales al salario mínimo y asegurar que este aumento sea mayor a la inflación, así como que se establezca en consenso con los trabajadores, trabajadoras, empresarias y empresarios.

9. Garantizar salarios justos para profesiones estratégicas, como es el caso de los maestros y maestras de nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras y enfermeros.

10. Dar Seguridad Social para Trabajadores de Plataformas (apps) dando a casi medio millón de personas que trabajan como conductores y repartidores todos los derechos laborales.

11. Expansión del acceso a derechos como la educación, la salud y la vivienda.

12. Implementación de la ”Estrategia Nacional para que No Haya Pobreza Extrema”, basada en mecanismos de coordinación entre autoridades y niveles de Gobierno; fortalecimiento de todos los programas sociales y protocolos de seguimiento.

Rocío Nahle García, candidata a Gobernadora de Veracruz y José Antonio Peña Merino, coordinador técnico de Diálogos por la Transformación también acompañaron a la candidata morenista en su acto público.

OPOSICIÓN NO SUBE EN ENCUESTAS: SHEINBAUM

Desde Veracruz, la candidata de Morena y partidos aliados celebró que la entidad esté de lado del movimiento que aspira a liderar, a pesar de que la oposición de ese estado se ha esforzado por impulsar una guerra sucia basada en calumnias, la cual no les ha funcionado pues los habitantes han mostrado su anhelo por la continuidad del proyecto humanista de la 4T.

“Están muy desesperados, porque por más guerra sucia, por más mentiras, por más calumnias no suben en las encuestas (…) Rocío tiene aquí más de 20 puntos arriba del segundo lugar y nosotros, —digo nosotros porque somos todos—, tenemos más de 20 puntos del segundo lugar y eso es porque el pueblo sabe que vamos a dar continuidad a la Cuarta Transformación”, celebró.

Por ello, Sheinbaum Pardo se comprometió a que, una vez que llegue a la Presidencia, no dejará de luchar por el bienestar del pueblo de Veracruz y de todo México, implementando nuevas estrategias, iniciativas, programas y obras que atiendan las necesidades actuales de la región.

En su discurso, la exjefa de Gobierno capitalina adelantó que uno de los primeros proyectos que impulsará para Veracruz será la inversión en la infraestructura carretera para que de esta manera toda la zona norte del estado tenga una mejor conectividad.

“Vamos a arreglar todas las carreteras no solamente los caminos principales, sino que también los caminos de los distintos municipios de las comunidades y los caminos principales que permitan la comunicación del norte de Veracruz”, detalló.

También destacó que una de las prioridades en el segundo piso de la Transformación será brindar apoyo a los productores de cítricos de la entidad, por lo que anunció tarifas más justas con la eliminación de los intermediarios.

Además, garantizó que en su sexenio todos los puertos de Veracruz tendrán crecimiento, pero enfatizó que Tuxpan se convertirá en una potencia para el estado con la creación de un Desarrollo Industrial que lo convertirá en uno de los principales puertos de la Nación.

Ante las y los veracruzanos, la candidata de izquierda recordó los ejes estratégicos que consolidarán la 4T, entre los que está impulsar la soberanía energética de México fortaleciendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

