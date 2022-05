Expertos no descartan que viruela del mono llegue a México, pero piden mantener calma

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El brote de viruela del mono o símica que se ha registrado en varios países del mundo ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los gobiernos de todo el planeta, incluido México, en donde los expertos no descartan que puedan presentarse casos.

Hasta este martes, la OMS ha registrado más de 92 casos de viruela símica y 28 sospechosos en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. En América, Estados Unidos confirmó un caso y otros cuatro sospechosos, todos ellos en hombres.

Hasta el momento en México no se han identificado casos de viruela símica; sin embargo, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) lanzó una alerta a las unidades de salud para que, en caso de que existiera un caso sospechoso de viruela de mono, se envíe inmediatamente una muestra biológica a los laboratorios gubernamentales para confirmar o descartar el contagio.

El aviso está dirigido a todas las unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención, tales como las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Ante esta situación, especialistas consultados por SinEmbargo aseguran que sí existe la posibilidad de que la viruela del mono llegue a México debido a que el país no tiene ningún tipo de restricción para permitir el acceso de turistas extranjeros.

“La posibilidad sí existe, no nada más de ahora, sino de antes, sobre todo porque en México no hay ninguna barrera para que alguien entre al país, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Yo creo que una persona que desarrolla la enfermedad de entrada va a limitarse, pero no se puede evitar que suceda en algún momento sobre todo si viaja alguien que no se le notan las lesiones”, aseguró el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).