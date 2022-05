Kamala, Francisco I, Cuba y más: Las reacciones por el tiroteo en escuela de Texas

Ciudad de México/Washington/Vaticano/Cuba/Madrid, 25 de mayo (EFE/Europa Press/SinEmbargo).- Al menos diecinueve niños y un profesor murieron este martes por disparos de un joven de 18 años que irrumpió en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde (Texas, Estados Unidos), donde el atacante fue abatido más tarde por la Policía.

Ante los lamentables sucesos que ocurrieron durante la tarde de este martes en la Escuela Primaria Robb, diversas personalidades de la política reaccionaron conforme supieron de las noticias.

En un discurso a la nación inmediatamente después de llegar de una gira por Asia y tras saber del tiroteo, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pregunto cuándo su país se plantará ante el lobby de armas.

El mandatario insistió en la necesidad de convertir “el dolor en acción” y tener la “valentía” de enfrentarse a dichos grupos de presión: “Por cada padre, por cada ciudadano de este país, tenemos que dejar claro a cada cargo electo de Estados Unidos que es el momento de actuar”, repitió.

Biden ordenó que las banderas del país ondeen a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios federales, instalaciones militares y buques de guerra hasta la puesta de sol del próximo 28 de mayo.

Por su parte, la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló este martes que los dirigentes del país deben tener el coraje de actuar para poner fin a los tiroteos.

Visiblemente afectada, Harris apuntó que cada vez que pasa una tragedia como esta es descorazonador, pero —subrayó— no se compara con el trance que pasan las familias de las víctimas.

“Y, aun así, continúa ocurriendo”, lamentó la Vicepresidenta.

REACCIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, el Papa Francisco I pidió este miércoles durante un llamamiento al final de la audiencia general que celebró en la plaza de San Pedro ante miles de fieles que termine “la circulación indiscriminada de armas” tras la masacre en el centro educativo en Texas.

El pontífice añadió entonces que “ha llegado el momento de decir basta a la circulación indiscriminada de las armas”. “Se necesita el compromiso de todos para que tragedias como esta no vuelvan a suceder nunca”, observó.

El Canciller de México, Marcelo Ebrard, igualmente reaccionó ante el tiroteo en donde 19 menores perdieron la vida junto con un profesor y el propio atacante.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó los hechos ocurridos en Texas, por lo que extendió una línea de emergencia para aquellos mexicanos que se encuentren en la zona y se hayan visto afectados.

Igualmente Cuba fue una de las naciones que se unió a las condolencias hacia el Gobierno estadounidense por lo ocurrido este martes.

Our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims of the shooting at a school in Uvalde, Texas. May these be extensive to the US people.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 24, 2022