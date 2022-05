Richard Gere logra recaudar 360 mil dólares para Ucrania con concierto en EU

La actuación fue precedida por unos 30 minutos de discursos sobre la guerra y los esfuerzos de Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

NUEVA YORK, 25 de mayo (AP) — El actor Richard Gere fue anfitrión de un concierto a beneficio de Ucrania en el Carnegie Hall en el que se recaudaron 360 mil dólares para Direct Relief, una organización humanitaria que proporcionada asistencia médica.

La soprano Angel Blue, las mezzosopranos Denyce Graves e Isabel Leonard, el pianista Evgeny Kissin, los violinistas Midori e Itzhak Perlman, la galardonada con el Tony Adrienne Warren, el cantante Michael Feinstein, la cantante de jazz Cécile McLorin Salvant, el mandolinista Chris Thile y la actriz de Broadway Jessica Vosk fueron algunos de los artistas participantes el lunes por la noche durante un programa cuyos temas iban de las plegarias a los sueños.

“Reconocemos su lucha como nuestra lucha por el derecho a la autodeterminación, por la libertad, por un mundo más justo y más seguro, basado en la sabiduría y el amor”, dijo Gere desde el escenario. El actor citó a Leonard Bernstein, el director a cargo de más de 400 funciones en el Carnegie: “Lenny dijo: ‘Esta será nuestra respuesta a la violencia. Hacer la música más intensamente, más hermosamente, más devotamente que antes’”.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, habló en un video pregrabado y el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, habló en persona.

A Graves se le entrecortó la voz al contarle al público sobre su esposo, el médico Robert Montgomery, quien fue a Ucrania para apoyar los esfuerzos y había vuelto un día antes.

Entre el público estaba Jamala, una cantante ucraniana cuyo tema “1944” ganó el concurso de la canción Eurovision 2016. El coro ucraniano Dumka de Nueva York interpretó el himno nacional ucraniano y cantó desde los pasillos entre las butacas para el número final “Somewhere” de West Side Story de Bernstein. Muchos de los artistas se unieron en un momento excepcional cuando Kissin y Midori cantaron.

“Todos en el Carnegie Hall sentimos que teníamos que hacer todo en nuestro poder para unir a tanta gente como fuera posible en apoyo al pueblo de Ucrania”, dijo el director ejecutivo del Carnegie Hall, Clive Gillinson.

“Ellos también están luchando por cada país en el mundo que se atreve a cuestionar el derecho de un país poderoso de abusar de su poder al tratar de decidir el futuro por ellos, y que si se niegan hace todo lo posible para destruirlos”.

La actuación fue precedida por unos 30 minutos de discursos sobre la guerra y los esfuerzos de Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

“Haremos todo, y cuando digo todo, me refiero a todo lo que está en nuestro poder, para defender a Ucrania, para defender a su gente y defender su cultura”, dijo Linda Thomas-Greenfield embajadora de Estados Unidos ante la ONU.

El Carnegie Hall buscará recaudar dinero adicional con una transmisión por internet de las actuaciones de la noche.

Ante un fondo azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, Graves y McLorin Salvant lucieron vestidos amarillos, y Leonard llevó un vestido azul con un girasol en su cabello. Cuatro floreros con girasoles fueron colocados en el escenario.

Entre las piezas destacó la impresionante interpretación de Warren de “The Impossible Dream (The Quest)” del musical clásico The Man of La Mancha (El hombre de La Mancha) de Mitch Leigh. Warren y Vosk también interpretaron Prayer de Carole Bayer Sager. Perlman y Kissin estuvieron a cargo de un tema de John Williams de la película Schindler’s List (La lista de Schindler) y Kissin hizo una versión apasionada de Scherzo No. 2 en Si bemol menor de Chopin.