Pfizer dará más baratos 23 fármacos y vacunas, incluyendo anticovid, a países pobres

Por Tom Murphy

Los Ángeles, 25 de mayo (AP).- Pfizer ofrecerá casi dos docenas de productos, incluida su vacuna y su tratamiento contra la COVID-19, dos éxitos de ventas, a precios sin fines de lucro en algunos de los países más pobres del mundo, según anunció la compañía el miércoles.

Los productos, que están disponibles de forma generalizada en Estados Unidos y la Unión Europea, son 23 medicamentos y vacunas para enfermedades infecciosas, algunas formas de cáncer y problemas de salud inflamatorios y poco habituales. Apenas unos pocos de los productos de la lista están disponibles ahora en esos 45 países, señaló la vocera de la compañía Pam Eisele.

Today, we were joined by Rwanda, Ghana, Senegal, Malawi & Uganda as we launched a new initiative to help close the global health equity gap & enable sustained access to medicines and vaccines in 45 lower-income countries. More here: https://t.co/OuF96mN9l9 #HealthEquity #WEF22 pic.twitter.com/R9pboifXz7

— Pfizer Inc. (@pfizer) May 25, 2022