AMLO evitar opinar sobre audios filtrados de “Alito”; lo mejor es no meternos, afirma

En su conferencia, el Presidente fue cuestionado sobre los audios filtrados del líder priista, sin embargo, prefirió no meterse porque son “vísperas de elecciones en seis estados”.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no emitir alguna opinión sobre los audios filtrados por Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde expresó que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

“Lo mejor es no meternos en estos casos, estamos en efecto en vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. No responder a este tipo de cuestionamientos. No meternos”, dijo López Obrador.

“No quiero opinar sobre eso, no ayuda, hay que cuidar como decía el General [Felipe] Ángeles: ‘la vida es lo más sagrado’, lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar”, agregó el Presidente.

Por otro lado, el mandatario finalizó diciendo que su Gobierno no persigue a nadie. “Sí tenemos adversarios, pero no enemigos, adversarios que pensamos vencer en buena lid, no estamos pensando en destruir a enemigos. No odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, apuntó.

Ayer martes 24 de mayo, la Gobernadora de Campeche hizo públicos un cuarto y quinto audio de Moreno Cárdenas, donde habló despectivamente de los periodistas, en referencia a un comunicador campechano al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, exclama “Alito” en la grabación más reciente difundida en el programa Martes del Jaguar.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (…); hay que matarlos de hambre". Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

Las declaraciones se dieron después de haber mencionado que le iba a “mentar la madre” a un supuesto Alexandro Arceo y pedirle que le “devolviera su maleta”, posiblemente refiriéndose a una transacción de dinero con un medio de comunicación.

Previamente el 4 de mayo, Sansores San Román transmitió otro audio en donde se escucha al presidente nacional del PRI destinar al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como para la elección del 2021 en el estado de Campeche.

El propio Alejandro Moreno ha acusado que es víctima de una persecución y descartó que vaya a huir del país, luego de los escándalos que han provocado los audios difundidos por la Jefa del Ejecutivo en Campeche.