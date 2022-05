VIDEO: Demócrata interrumpe conferencia de Abbott y le reclama por tiroteo en Texas

Uvalde, EU, 25 mayo (EFE).- El excongresista demócrata Beto O’Rourke interrumpió este miércoles indignado la rueda de prensa del Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, sobre el tiroteo de la víspera en un colegio de ese estado, donde 19 niños y dos profesoras fallecieron.

Abbott acababa de ofrecer detalles en su comparecencia sobre el presunto autor del tiroteo y daba el relevo en la conferencia de prensa a su segundo en la gobernación, Dan Patrick, cuando O’Rourke se acercó vociferando al estrado desde el que hablaban.

Patrick le respondió que eso no era cierto antes de que el político progresista fuera escoltado fuera la sala por varios agentes.

Acto seguido, Abbott afirmó que los estadounidenses tienen la responsabilidad de centrarse no solo en sí mismos y sus agendas personales, sino en cerrar las cicatrices y ofrecer esperanza a los que han sufrido por la perdida de vidas en el tiroteo.

Una vez fuera, Beto O’Rourke lamentó ante los medios de comunicación que “nunca sea el momento adecuado” para actuar sobre el control de armas pero insistió en que precisamente ahora, tras esta masacre, es “el único momento para llamar a la acción” y tratar de prevenir que algo así vuelva a suceder.

El candidato se mostró convencido de que hay una “mayoría” en Texas que opina lo mismo que él independientemente del partido por el que vote y que quiere hacer “lo correcto”. “Y es nuestro momento para hacer lo correcto”, recalcó.

La rueda de prensa del Gobernador se desarrolló en Uvalde (Texas), la localidad donde está la escuela Robb Elementary, donde tuvo lugar la tragedia.

El martes, horas después del tiroteo, O’Rourke instó en Twitter a Abbott a que cancelara su aparición en una reunión esta semana de los líderes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) en Houston, donde también se espera que intervengan otros dirigentes republicanos como el expresidente Donald Trump y Cruz.

After getting booted, Beto went outside and kept going pic.twitter.com/2gCystHOr7

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) May 25, 2022