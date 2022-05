“Pase lo que pase, dije la verdad”, dice Depp en juicio; niega acusaciones de Amber

Por Matthew Barakat

Virginia, EU, 25 de mayo (AP).- Johnny Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su exesposa Amber Heard como “descabelladas” el miércoles, cuando volvió a testificar en su demanda por difamación contra la actriz.

“Ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso”, dijo Depp cuando le preguntaron sobre su reacción al escuchar las acusaciones de Heard cuando ésta testificó anteriormente en el juicio.

Depp declaró el miércoles como testigo de refutación. Tanto él como Heard ya habían testificado extensamente en el juicio.

Dio algunas respuestas específicas a algunas de las alegaciones particulares formuladas por Heard y también por su hermana, Whitney Henriquez, quien brindó algunos de los testimonios corroborativos más sólidos de Heard.

Concluyó su testimonio con una negación final de las acusaciones.

“Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, declaró.

El actor volvería a ser interrogado el miércoles por la tarde.

Depp demandó a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en el Washington Post en el que la actriz se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Los abogados de Depp dicen que el artículo lo difamó a pesar de que nunca mencionaba su nombre.

Depp ha negado haber golpeado a Heard y dice que ella fue la abusadora en la relación. Heard ha testificado sobre más de una decena de casos separados de abuso físico que dice haber sufrido a manos de Depp.

El miércoles, también disputó la afirmación de Heard de que Depp no tuvo nada que ver con el hecho de que ella obtuviera un papel en la taquillera cinta de superhéroes Aquaman. Cuando Heard testificó, estaba claramente ofendida por una pregunta de una de las abogadas de Depp que insinuó que el actor le había facilitado el papel.

Sin embargo, Depp dijo que después de que Heard audicionó para el papel, él habló con el estudio en su nombre. Le prohibieron discutir los detalles de sus conversaciones cuando los abogados de Heard se opusieron, pero dijo que “al final de cuentas, le dieron el trabajo, así que con suerte, supongo, que disipé sus temores hasta cierto punto”.

También el miércoles, la supermodelo Kate Moss, quien fue novia de Depp, negó que el actor la haya empujado o agredido alguna vez durante el curso de su relación.

Moss hizo su declaración igualmente como testigo de refutación.

Heard, en su testimonio, hizo una referencia de pasada a Moss y al rumor de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían. Heard mencionó a Moss cuando describió una pelea en la que admitió haber golpeado a Depp en una escalera porque dijo que Depp estaba atacando a la hermana de Heard, Whitney.

Moss, quien habló a través de un enlace de video, dijo que Depp nunca la agredió. Declaró que una vez se resbaló por un tramo de unas escaleras después de una tormenta en un centro turístico de Jamaica, y que Depp acudió en su ayuda.

