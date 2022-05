Morena ve posibles “delitos de carácter penal” en audios de Alito y apunta a Fepade

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Mario Llergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), calificó de “inaceptable” las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el gremio periodístico y consideró que existen “delitos de carácter penal”.

“Es inaceptable, inadmisible, deleznable, detestable, impresentable dirigirse de esa manera de esa manera a la noble labor del periodismo, decir ‘no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre’, creo que no tan solo le debe una disculpa al gremio, no tan solo le debe una disculpa a los periodistas que que día a día arriesgan su vida por la verdad, sino le debe una disculpa al pueblo de México”, declaró en entrevista con Los Periodistas.

Además, se le cuestionó sobre si considera que el INE tomará alguna acción sobre los hechos ocurridos con Moreno Cárdenas.

“Yo le tomo la palabra al presidente del INE, Lorenzo Córdova, que ante la denuncia que presentamos en día pasados se comprometió públicamente, hasta hizo un video en donde afirmaba que él iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que iba a llevar a acabo una investigación exhaustiva y bueno, esperamos eso. Tenemos nuestras dudas, pero démosle tiempo al tiempo y esperemos en ver en qué se convierten las palabras y los dichos del Presidente del INE”, respondió.

También, fue cuestionado sobre cuándo debe dar respuesta el INE para una solución de los hechos, por lo que consideró que debería resolverse a la brevedad.

“Así con la celeridad que los propios órganos del INE han resuelto quejas en contra de nuestros movimiento, pues nosotros esperamos también que con esa misma prestancia, con ese misma celeridad se atiendan y se resuelva este tema que nos parece muy grave y que el INE debe atender y resolver a la brevedad”, añadió.

“Van agarraditos de la mano en los seis procesos electorales en disputa del próximo domingo 5 de junio”, expuso.

El periodista Álvaro Delgado cuestionó al representante de Morena sobre si se plantea presentar una denuncia penal por los audios difundidos.

“Es en contra de Alejandro Moreno cárdenas y de quién o quienes resultes responsables”, respondió Llergo.

“Te me está adelantando Álvaro, es una nota que la vamos a dar en los próximos días. Desde luego que hay elementos que constituyen delitos de carácter penal, lo vamos a hacer y lo vamos a dar a conocer a la opinión pública”, concluyó.

El pasado 24 de mayo, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, hizo públicos un cuarto y quinto audios de Alejandro Moreno Cárdenas, donde el actual líder nacional del PRI, habla despectivamente de los periodistas, en referencia a un comunicador campechano al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, exclama “Alito” en la grabación más reciente difundida en el programa “Martes del Jaguar”.

Las declaraciones se dieron después de haber mencionado que le iba a “mentar la madre” a un supuesto Alexandro Arceo y pedirle que le “devolviera su maleta”, posiblemente refiriéndose a una transacción de dinero con un medio de comunicación.

Antes, en el cuarto audio de la serie que la Gobernadora ha difundido semanalmente en su programa, se escucha a Moreno Cárdenas dialogar en una consulta con un supuesto cosmetólogo o cirujano plástico, lo cual confirmó, de acuerdo con Layda y el co-conductor del programa de la Gobernadora, su supuesto gusto por las frivolidades, como la aplicación estética de la toxina botulínica, conocida genéricamente como “botox”.

De acuerdo con el audio difundido por la Gobernadora Sansores –ha dado a conocer varios ya sobre el mismo político priista–, Moreno Cárdenas utiliza este procedimiento de embellecimiento, pero hay más.

El exmandatario de Campeche y exsenador de la República, con 47 años cumplidos apenas en abril pasado, le comenta al doctor que quiere aplicarse el procedimiento igualmente en los párpados, y luego le comenta que le “debe lo de Campeche”.

“Tú dime con quién quieres ir: cuatro, cinco, yo te pongo mi avión”, le dice el priista. “Tengo un depa allá, me dices, ‘Alito, un jueves, un viernes’”.

ALITO ACUSA PERSECUCIÓN

El martes por la tarde, el propio Alejandro Moreno acusó que es víctima de una persecución y descartó que vaya a huir del país, luego de los escándalos que han provocado los audios difundidos por la Jefa del Ejecutivo en Campeche.

A esta dictadura corrupta le digo: A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad.

¡No permitiremos que sigan destruyendo el futuro de las y los mexicanos! pic.twitter.com/j9lhi6z0Cm

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 24, 2022