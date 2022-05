Josh Duggar, conductor de TV de EU, es sentenciado a 12 años por pornografía infantil

Estados Unidos, 25 de mayo (AP).- El exastro de realities de televisión Josh Duggar fue sentenciado el miércoles a casi 12 años y medio en prisión tras ser declarado culpable de un cargo por recibir y un cargo por poseer pornografía infantil.

Los fiscales habían pedido al juez de distrito Timothy Brooks que le impusiera la pena máxima posible de 20 años en prisión a Duggar, cuya numerosa familia fue retratada en el reality del canal TLC 19 Kids and Counting. Afirmaban, en un documento presentado en la corte previo a la sentencia, que Duggar tiene un “profundo, persistente y violento interés sexual por niños”.

El juez sentenció a Duggar a 12 años y siete meses en prisión, un día después de negar una moción de la defensa para revocar el veredicto de culpabilidad argumentando evidencia insuficiente o que ordenara un nuevo juicio.

El fiscal federal David Clay Fowlkes se dijo complacido con la sentencia.

“Aunque esta no es la sentencia que habíamos pedido, es una sentencia larga”, dijo Fowlkes fuera de la corte.

Duggar, cuyos abogados buscaban una sentencia de cinco años, afirma ser inocente y ha dicho que apelará.

Fue arrestado en abril de 2021 después de que un detective de la policía de Little Rock descubriera archivos de pornografía infantil que estaban siendo compartidos en una computadora que fue rastreada a Duggar. Los investigadores testificaron que imágenes gráficas de abuso sexual de niños, incluyendo infantes, fueron descargadas en 2019 a una computadora en un negocio de autos propiedad de Duggar.

In case anyone needs a reminder of who Josh Duggar is: https://t.co/O0k39o8TNu pic.twitter.com/heF4Up13fM

— Amy (@AmyBethCombs) May 25, 2022