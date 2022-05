ENTREVISTA | Tenemos obligación de serenar al país, sí se puede en 6 años: Rosa Icela

La Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez resaltó que la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” del Presidente López Obrador no significa que el Gobierno federal se encuentre cruzados de brazos ni deje de lado los problemas de violencia que se viven en algunas regiones del país, al contrario, dijo, el gabinete trabaja a diario para resolver esta problemática.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de reducir los índices de violencia en el país y afirmó que sí es posible serenar al país en los dos años que restan del sexenio.

“Sí es posible y ya empezamos a ver a finales de 2021 y actualmente en 2022 una baja en los índices delictivos, esto no quiere decir que en cualquier mes del año, como vimos en el caso de secuestro, este tenga un repunte, pero en lo general tenemos que bajar”, aseguró la Secretaria de Seguridad en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La encargada de la seguridad en México resaltó los avances que ha tenido la administración del Presidente López Obrador durante estos tres años y medio de gobierno y afirmó que existen diferencias marcadas respecto a sexenios pasados.

“No hay duda que hay diferencias de cuando llegamos, cuando llegamos no había Guardia Nacional, no había estrategia nacional, no había esta coordinación con los estados, no había mesas de paz con los estados, no había un permiso legal por parte del Congreso de la Unión para que las fuerzas de seguridad pudieran participar en las labores de seguridad pública, no había muchas cosas. El Presidente ha sido estricto en revisar lo que se tenga que revisar y mover lo que se tenga que mover para tener resultados. Yo tengo la certeza de que vamos en el camino correcto y tiene que dar resultados”.

“Estamos trabajando, por eso ‘abrazos no balazos’ no significa que estemos cruzados de brazos y lo tengo que decir de manera que la población sepa que sí se está trabajando y que diariamente en el gabinete se presentan las detenciones importantes. De ninguna manera una persona como yo y muchas personas que me conocen de la ciudad, saben que yo vine a esta Secretaría a hacer algún compromiso mafioso, de ninguna manera, no hay pactos delincuenciales ni nada que se le parezca”,

La titular de la SSPC indicó que la estrategia nacional de seguridad implementada por el Gobierno federal no es una ocurrencia o algo improvisado, pues a diario el Presidente revisa de manera personal los temas relevantes.

“Hay una estrategia nacional seguridad, no es una ocurrencia, hay una estrategia constante y es la estrategia correcta que tenemos que seguir en todos lados, hay una vigilancia permanente del Presidente, qué está haciendo cada quien”, expresó.

Cuestionada sobre Genaro García Luna, Secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa ahora preso en Estados Unidos por narcotráfico, Rosa Icela Rodríguez destacó que en la SSPC quedaron atrás los años de corrupción e impunidad que se vivieron en sexenios pasados.

“Yo solamente lo que puedo decir es lo que corresponde ahora, trato de ser prudente con alguien que está llevando un proceso, es de mal gusto hacerlo, pero de ninguna manera yo represento a alguien del pasado, yo represento al gobierno de México orgullosamente y todas las mañanas me levanto pensando en que este país puede ser mejor de lo que es”.

El pasado 23 de mayo, la titular de la SSPC informó que el delito de secuestro cayó 74.6 por ciento en abril, un nivel no visto en 10 años; mientras que el homicidio doloso disminuyó 17.1 por ciento durante el mismo mes, esto en comparación con el máximo histórico de 2018.

Durante la presentación del informe mensual de seguridad, Rosa Icela destacó que los delitos del fuero federal registran una reducción de 28.4 por ciento desde el inicio de la administración hasta el mes de abril, por lo que “hoy estamos en los niveles más bajos desde hace cuatro años”. “En en general, con la mayoría de los delitos federales estamos teniendo reducciones en su gran mayoría”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el homicidio doloso bajó 17.1 por ciento, lo que colocó a este mes de abril como el más bajo desde hace cinco años. “Se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos en este mes de abril”, precisó.

Respecto al promedio de la incidencia de este delito, recordó que en el cuatrimestre de enero a abril de 2019 era de 94 asesinatos diarios; en 2020, de 97; en 2021, de 94; y en 2022, de 82.

“NO ESTOY BUSCANDO NINGUNA CANDIDATURA”

Cuestionada sobre la posibilidad de ser una de las abanderadas de Morena en 2024 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez indicó que se encuentra enfocada en el tema de seguridad y prefiere no distraerse con otros temas.

“Estoy muy abocada al trabajo que nos ha encargado el señor Presidente. Yo no soy corcholata nacional, estoy abocada al tema de seguridad y voy a hacer en todo caso lo que diga el señor Presidente, yo estoy abocada en seguridad, es una gran problemática y no me puedo distraer en otras cuestiones”.

De acuerdo con una encuesta divulgada el pasado 16 de mayo por El Financiero, la titular de la SSPC aparece como una de las posibles abanderadas del partido oficialista para la Jefatura de Gobierno con el 4 por ciento de las preferencia de los votos. En tanto, Enkoll también la coloca este día como una de las posibles aspirantes de Morena en la capital.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que no busca ninguna candidatura, pero dijo, iría a otra posición en caso de que el Presidente López Obrador así lo requiera.

“Si el Presidente dice que no soy útil en esta posición y quiere que vaya a otra posición lo haré, pero yo no estoy buscando ninguna candidatura. En toda mi trayectoria nunca he jugado por un papel de elección popular, respeto a los compañeros que están y apoyaremos a quien salga en las encuestas”.

Finalmente, la titular de la SSPC refrendó su compromiso con su labor, hizo un llamado a la unidad entre los posibles candidatos y aseguró que apoyará en su momento a quien sea elegido como el abanderado de Morena en 2024.

“El que digan las encuestas, el que apoye la mayoría. Estoy muy abocada en la seguridad, quiero ser muy prudente y lo que es importante es hacer un llamado a la unidad. Tenemos que apoyar al que diga el pueblo, al que digan las encuestas y en ese sentido no tengo ninguna duda de que el gane será el mejor”, mencionó.