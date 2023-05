El trabajo infantil regresa a EU, impulsado por niños migrantes que buscan sobrevivir

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Dos niños de 10 años trabajaban en restaurantes de comida rápida hasta altas horas de la madrugada, al igual que docenas de otros menores de edad más grandes. Más de 100 adolescentes cubrían turnos nocturnos en fábricas procesadoras de carne. Otros más tenían horarios de escuela en una famosa cadena de donas. Todos lo hacían en Estados Unidos hasta que las autoridades recibieron los reportes correspondientes.

El Instituto de Política Económica ha ido más allá incluso. De acuerdo con su reporte de marzo de 2023, el número de menores contratados ilegalmente incrementó 37 por ciento en el último año y explotó un 283 por ciento desde 2015.

Se trata, más que de un sueño, de una “pesadilla americana”: Al-Jazeera le llama un “secreto a voces”. El New York Times asegura que se está en presencia de una “nueva economía de la explotación”. Expertos y comentaristas han cuestionado a las autoridades de todos los niveles en EU por “elegir el trabajo infantil por encima de la migración” ordenada de trabajadores adultos provenientes de Centroamérica, México y algunas partes de Sudamérica, los cuales le darían incluso un descanso inflacionario al país de las barras y las estrellas.

No sólo se trata de un hecho ilegal, prohibido por las leyes estadounidenses y los tratados internacionales de derechos humanos, sino que el trabajo infantil, han comprobado estudios realizados durante décadas, “es explotación, y puede desbaratar la educación, seguridad, salud y el bienestar en general de los más jóvenes”, aseguró la Subsecretaria de la Administración de Niños y Familias de EU, January Contreras.

Las situaciones que se viven en la Unión Americana reviven una época oscura de la humanidad, cuando niños, niñas y adolescentes trabajaban en fábricas y no contaban con los derechos que, lentamente, han ido consiguiendo sobre todo en las últimas décadas. Sin embargo, la alerta roja no es por una anormalidad, sino precisamente porque el problema ha empeorado en el último lustro.

MENORES MIGRANTES, LOS MÁS AFECTADOS

El New York Times publicó en febrero pasado un reportaje luego de conversar con 100 niños migrantes a lo largo de 20 estados de la Unión Americana. Les llamó una “fuerza de trabajo en las sombras”. Hay niños de 13 años que trabajan reparando tejados en Florida y Tennessee, en el sur profundo estadounidense, así como trabajadores juveniles en mataderos de Delaware, el estado del Presidente Joe Biden, y en Mississippi y Carolina del Norte. Hay menores de edad en Dakota del Sur, en la frontera con Canadá, que se dedican a cortar tablas de madera.

En un comunicado del 27 de febrero pasado, la dependencia –en conjunto con el Departamento de Salud– aseguró también que los Estados Unidos han visto “un flujo de infancias migrantes provenientes de Latinoamérica que huyen de la violencia y la pobreza, de los cuales una mayoría no tiene un padre o tutor” en el país, aunque no ofreció más datos.

“Todos los niños de este país, sin importar su circunstancia, merecen la protección y el cuidado mínimos que esperamos para nuestros propios hijos”, aseguró en ese momento el Secretario de Salud, Xavier Becerra.

De acuerdo con información obtenida por el Times, en los últimos dos años las autoridades han tenido que liberar a miles de ellos con sponsors, o patrocinadores, que son adultos que se registran ante el Gobierno y atraviesan un proceso de revisión de antecedentes y capacidades. Sin embargo, en los últimos dos años las autoridades han perdido contacto con al menos 85 mil niños liberados de esta manera. En total, dice el periódico, dejan de tener contacto casi inmediato con un tercio de los menores de edad que liberan con estos “tutores”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones en defensa de los derechos humanos y de minorías en EU, publicó a principios de marzo una lista de demandas para enfrentar el resurgimiento del trabajo infantil.

Primero, propuso una Reforma Migratoria para permitir un camino hacia la legalización de miles de migrantes, una realidad urgente en un país que los requiere en su mercado laboral pero que al mismo tiempo les impide ingresar al país.

Además, le exigió al Gobierno de Biden un manejo del sistema en la frontera que “permita que los menores no sean separados de sus padres”, una dolorosa y violenta política implementaba en la administración de Donald Trump que provocó un caos y rompió familias que hasta hoy no han podido ser restituidas, y una de las razones por las que esta crisis explotó.

UNA “EXPLOSIÓN” DE CASOS

Los ejemplos en 2023 sobran. En febrero, el Departamento de Trabajo informó que la compañía Packers Sanitation Services Inc. LTD, con base en Wisconsin, en el noreste estadounidense, una de las más grandes de la industria, fue multado con 1.5 millones de dólares por haber contratado al menos a 102 menores de edad, desde los 113 hasta los 17 años, en ocupaciones “peligrosas” y en turnos nocturnos en 13 fábricas procesadoras de carne en ocho entidades.

Los adolescentes trabajaban con químicos peligrosos y se encargaban del proceso de limpieza de la carne con equipos como sierras para cortar animales. Las autoridades recopilaron al menos tres incidentes donde hubo heridos.

En el estado de Kentucky, tres franquicias –Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC y Bell Restaurant Group I LLC– que operaban un total de 62 restaurantes de la cadena McDonald’s en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio, fueron acusadas de emplear a 305 menores de edad para trabajar más de las horas permitidas y de realizar labores prohibidas para adolescentes. Las sanciones fueron irrisorias: tuvieron que pagar en conjunto 212 mil dólares por los delitos y para compensar a los adolescentes que tenían edad para trabajar al menos unas horas a la semana.

What jobs can kids work when they're under 18? 🤔

Watch this 📽️ to find out or visit https://t.co/uS2MlXIZLB for #ChildLabor info. pic.twitter.com/Ho1WFIuJpk

— WHD_DOL (@WHD_DOL) April 23, 2023