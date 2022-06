VIDEO: Presuntos miembros del CJNG entran a comunidad de Zacatecas y siembran terror

Los Ángeles, 25 de junio (LaOpinión).- La comunidad de Tenayuca de Apulco, en el estado de Zacatecas, tuvo una mañana de terror, luego de que dos grupos armados se enfrentaran en las calles de esa localidad.

A través de las líneas de emergencia, habitantes de esa población reportaron el incesante sonido de detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos policiacos y del Ejército, además de la Guardia Nacional.

Asimismo, en redes sociales comenzaron a circular algunos videos de los momentos del enfrentamiento, así como de un camión en el que un grupo de sicarios arribaron a la zona.

No hay un sólo día, desde que llegó el narcovejete que no tengamos éste tipo de noticias.

Balacera en Zacatecas, en la comunidad de Tenayuca.

Que diferente sería ver qué agarraron a los asesinos de éstas personas, pero no ver tanta masacre diario, pero "vamos bien"#HijosDeMx pic.twitter.com/kVKRU4MK1n

