Viruela del mono no constituye una emergencia sanitaria internacional por ahora: OMS

Ciudad de México/Madrid, 25 de junio (SinEmbargo/EuropaPress).– La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la reunión del comité de emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (2005) concluyó que la viruela del mono no constituye, hasta este momento, una emergencia sanitaria internacional.

The IHR Emergency Committee for multi-country #monkeypox outbreak advised the WHO DG that the event, currently, does not constitute a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). @DrTedros accepted the Committee’s advice.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 25, 2022