Gareth Bale deja al Real Madrid y ficha por el LAFC de la MLS; jugará con Carlos Vela

Será la segunda estrella rimbombante que anuncia en las últimas el proyecto fundado en 2014 e incorporado a la MLS en 2018, uno de los más ambiciosos de la liga: el 13 de junio hacían oficial el fichaje de Giorgio Chiellini.

Los Ángeles, 25 de junio (As México).– Desde que Gareth Bale hiciera oficial su adiós al Real Madrid, su futuro ha caminado entre interrogantes. Días atrás aparecía entrenando con el Cardiff City de su ciudad natal, equipo que juega en Championship y que se intuía como una opción viable para preparar el venidero Mundial de Qatar. Sin embargo, su destino, según adelantó Tom Bogert, insider especialista en la MLS, y ha podido confirmar AS, está en la competición norteamericana. En Los Angeles FC más concretamente.

El propio Bale ha confirmado el acuerdo esta noche en redes sociales y llevará al extremo a la MLS hasta el próximo verano, con un contrato por un año y otro más opcional, que le permitirá llegar a tono y en buen ritmo competitivo a la cita mundialista que arranca en noviembre. Así como estar libre para volver a decidir su futuro en el verano de 2023. Detalle reseñable, pues las temporadas en la MLS son en año natural y, de poner punto final a su aventura a los 12 meses, abandonaría el conjunto angelino mediado el curso, listo para iniciar otro capítulo en el fútbol europeo si así lo cree conveniente.

Bale lideró a “Los dragones” hasta el segundo Mundial de su historia, primero desde 1958, gracias a dos grandes actuaciones en el playoff final ante Suiza y Ucrania. Tras ello, se marchó de vacaciones como futbolista libre. “Tomar esta decisión va a ser enormemente importante. Necesito asegurarme de que estoy jugando y de estar lo más en forma posible. Al llegar a este campamento ahora (concentración con su selección), no estaba en forma en absoluto. Realmente no he mirado todo todavía. Conozco posibles destinos, pero es algo que necesito sentarme, primero y ante todo con mi familia, y luego necesito hablar con gerentes y fisioterapeutas y decidir qué es lo mejor para mí”, comentó al respecto una vez logrado su objetivo con Gales. Esas conversaciones han llegado a un punto común y probará suerte lejos del fútbol europeo. Eso sí, en uno de los equipos punteros de la MLS.

LA FC camina firme esta temporada: lidera la Conferencia Oeste con 30 puntos, dos por delante de Real Salt Lake y con un partido menos que los de Utah, confirmándose como uno de los grandes aspirantes a ganar la MLS junto al actual campeón, el New York City. El clásico angelino ya tiene picante suficiente al otro lado del charco, pero si finalmente resulta ser el debut de Bale con los de Steve Cherundolo, los focos de todo el planeta fútbol apuntarán a Los Ángeles, al Banc of California Stadium. Una de las grandes incógnitas del mercado actual se despeja: el Expreso de Cardiff pone rumbo a Estados Unidos.

