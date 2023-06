Vecinos del Bicentenario protestan por realización de eventos y su impacto en la zona

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El pasado 1 de junio vecinos de la alcaldía Azcapotzalco cerraron la avenida Aquiles Serdán por las afectaciones derivadas de la organización de distintos conciertos masivos en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

De acuerdo con los manifestantes, los predios y calles aledañas al parque son sometidos a contaminación auditiva cada que se realiza un evento ya que se supera el número de decibeles permitidos en los recintos de espectáculos.

La Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013 apunta que en los establecimientos dedicados al entretenimiento los límites máximos permisibles de emisiones sonoras es de 65 decibeles para un horario de seis de la mañana a ocho de la noche, mientras que en el resto del día es de 63 dB(A).

Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa de Azcapotzalco, reconoció en entrevista con SinEmbargo que los eventos se han estado haciendo en el Parque Bicentenario se han salido de lo normal. Al ser cuestionada por si se han acercado a los propietarios del Bicentenario para entablar mesas de diálogo, señaló que el tema sólo lo han visto con la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Nuestra posición ha sido apoyar totalmente a los vecinos. La verdad es que los eventos que nos han estado haciendo en el Parque Bicentenario se han salido de lo normal. De acuerdo con la misión, publicada en su página, es un parque ecológico, recreativo, con fines culturales, en donde se habla de hacer espectáculos, pero bueno, yo entendería espectáculos culturales, no digo que eso no tenga nada de cultura, pero que terminen a las 7 de la mañana después de varios días, me parece que eso no está dentro de su misión”, expresó Saldaña Hernández.