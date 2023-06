Comerciantes denuncian acarreo forzado a eventos de Ricardo Monreal y Sandra Cuevas

Pese a las amenazas y extorsiones, un comerciante accedió a dar su testimonio a SinEmbargo. Detalló cómo personal de la Alcaldía Cuauhtémoc les notifica de eventos políticos a los que deben asistir como acarreados; cómo llegan al punto de reunión y les pasan lista. Cada comerciante debe enviar una foto para probar que asistió.

Todo esto, asegura, forma parte de un clima de extorsión en el que está el comercio en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, en su búsqueda por ser el candidato presidencial de Morena en 2024, arrancó su campaña en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En el Monumento a la Madre estuvo acompañado de cientos de personas con playeras y gorras blancas con las letras “RM” y lonas blancas que decían “Monreal Presidente”.

Hubo banderas y hasta batucada.

Ese lunes fue uno de los días más calurosos del año, pero los asistentes no aguantaron el clima por el fervor al político zacatecano, sino porque son comerciantes que desde hace meses son obligados a asistir a los eventos de Sandra Cuevas y Ricardo Monreal.

SinEmbargo tuvo acceso a los chats en los que personal de la Alcaldía Cuauhtémoc organiza a los comerciantes para que asistan a eventos relacionados con estos dos políticos. Deben acudir y en ocasiones invitar a tres o cuatro personas más, porque si no hay castigo, que es el impedimento de poder colocarse para vender sus productos.

Un comerciante accedió a una entrevista a este medio para detallar lo que ocurrió el pasado lunes 19 de junio, en el arranque de la campaña de Monreal en el Monumento a la Madre. Solicitó mantener su identidad bajo resguardo por miedo a represalias.

“Los chats en WhatsApp están organizados por colonia y ahí empiezan los recados de ‘tal día compañeros se presentan en tal zona y nos vemos a tal hora’. Te citan una hora antes, toman fotos y pueden ser dos o tres horas. Pasan lista y caminamos. Nos citan pero no sabemos ni a dónde vamos […] El lunes del inicio de campaña de Monreal llegamos muchos. Nos dieron playeras, banderitas, gorras. Es un día que trabajas y estás en el sol”.

Agregó que ese lunes con Monreal fueron casi 4 horas; los citaron a las 3 de la tarde, “Muchos iban con sus niños porque tampoco es que tengas tiempo de encargarlos”.

Estas solicitudes de que se presenten en eventos políticos son recurrentes.

La fuente relató que la ocasión anterior fue el 18 de marzo de este año, con motivo del mitin por la Expropiación Petrolera al que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los comerciantes llegaron para blindar los metros que Ricardo Monreal caminó antes de regresar a las instalaciones del Senado.

“Todos sabemos que Sandra está en ese puesto por Monreal. Ella le debe el puesto. Sandra, el 18 de marzo, si hubiera sido por ella, no nos lleva. Pero en la marcha de la expropiación nos llevaron y nos presentaron de parte de Monreal. Sandra pidió a la gente”, detalló la fuente.

El periódico La Jornada fue quien relató lo que ocurrió ese día: la relación entre Monreal con el Presidente y con integrantes de Morena no pasaba por su mejor momento. A las afueras del Senado, había un grupo de personas –todas identificadas con las playeras y banderas que dicen “RM– a las que invitó a caminar “en paz”.

“Monreal caminó unos metros y después de saludar y tomarse fotos con sus simpatizantes, el senador se apartó de ellos y en un movimiento con destreza ingresó por la puerta 5 del estacionamiento de la Cámara Alta ubicada en la calle París”, detalló Jared Laureles, que observó que el contingente que le gritó “Presidente, Presidente” a Monreal, se dispersó sobre Avenida Juárez.

En los chats, que están en poder de SinEmbargo, pueden leerse las indicaciones que dan los coordinadores de área para citar a los comerciantes en puntos cercanos a donde se realizarán los eventos. Los comerciantes deben reportarse con una fotografía de ellos en el lugar y la mandan a los chats de WhatsApp en una especie de pase de lista.

La fuente comentó que también fueron citados en el Monumento a la Revolución para otro evento de Monreal, que de acuerdo con las redes sociales del Senador con licencia se trató de la presentación de uno de sus libros, y también el encendido del árbol navideño de Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Hemos estado en varios eventos. Sandra también nos pidió que estemos en el encendido de su árbol. Dependiendo del evento nos piden hasta tres o cuatro acompañantes, porque ‘debe colapsar de gente’, pero eso ha sido como tres veces […] Nunca en ningún gobierno estuvimos de acarreados. Estamos peor que tianguistas, en otro evento de Monreal igual nos encontramos con ellos. Nosotros sabemos a qué organizaciones no nos tenemos que afiliar porque acarrean pero salió lo mismo. Estamos de acarreados. Somos acarreados y damos más moches. Nos convenía antes dar solo el chesco. Ahora pagamos permiso y chesco”, relató.

PRÁCTICAS DE EXTORSIÓN

Aunado a que los comerciantes son utilizados para llenar eventos políticos, denuncian un clima de extorsión en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ante el inicio de las campañas, el comerciante en entrevista dijo que lo piden es ya no ser utilizados para esas actividades; que ya pagan un permiso por lo que deben terminarse los moches o “chescos” como se le conoce a este tipo de extorsión y que se acabe con los castigos.

De acuerdo con el relato, a un comerciante que no asista a eventos, que no pague las cuotas o que cuestione las indicaciones, son acreedores a un “descanso obligatorio”.

“Mandan camiones a verificar que no estés, aunque tengas tu permiso pagado. Hay represalias y sanciones económicas […] Esto se suma a lo que ya pagamos por el permiso, el pago de los manteles, lonas y sombrillas blancas que se impusieron de parte de la delegación. Se nos dijo que no iba a trabajar nadie que no tuviera paraguas y mantel. Vino gente a revisar. Nos amenazó gente de Sandra comandada por su prima Oyuki”, mencionó el comerciante en entrevista.

“Oyuki” es el apodo de una mujer a la que se le ha visto del lado derecho de Sandra Cuevas en distintos eventos, en los oficiales y cuando se requieren grupos de choque.

La llegada de los manteles y paraguas blancos a los comercios de la Alcaldía es una de las medidas más criticada de su administración.

Cuevas defendió su postura pero poco habló del costo económico que su decisión implicó a los comerciantes. Los manteles tuvieron un costo de entre 150 a 300 pesos y el paraguas 650 pesos.

Se les dio la oportunidad de que compraran sus manteles o paraguas por otras vías, pero debían llevaros a la Alcaldía para que les imprimieran el logotipo por 100 o 150 pesos.

Además, agrega, cada diciembre se tiene que dar un “chesco” (pago) de 700 pesos y dos botellas por comercio; las botellas son para “los charolas”, el dinero para “el coordinador”. Y cada semana se da un “chesco” de 50 o 150 pesos.

La extorsión y las nuevas obligaciones políticas les generan pérdidas que afectan sus ganancias semanales. Por ejemplo, la fuente explicó que hay puestos en los que los hombres pueden ir a los mítines y dejan a sus esposas encargadas, pero otro gran sector de comerciantes son madres solteras que no tienen otra opción que no abrir ese día y por lo tanto, no ganar dinero.

“Nos dan las gracias por el ‘apoyo’ pero no es apoyo, nos amenazan”, concluyó.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez