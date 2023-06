Yalitza Aparicio narra la leyenda de la diosa de la luna en nueva campaña

La mexicana compartió que su comida favorita son las tlayudas y destacó la fuerza de los mexicanos, “nos encantan los retos y no aceptamos un no por respuesta”.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La mexicana Yalitza Aparicio participa con su voz en la nueva campaña de cerveza Victoria en la que narra la leyenda de la diosa de la luna y busca engrandecer la unión de los mexicanos.

Gabriel Díaz, director de imagen de Victoria, presentó la nueva campaña de la cerveza en la que señalan que México es Chingón, destacó que creen en el poder del significado de la palabra chingón, de la que mencionó, el diccionario señala que es algo bueno de manera atemporal. Esta campaña destaca a los mexicanos como artesanos de momentos, su unidad y magia ancestral.

Yalitza Aparicio compartió en conferencia de prensa que México es Chingón por su gastronomía, sabores, aromas y colores, aprovechó para contar que su comida favorita son las tlayudas. Durante la platica con Gabriel Díaz de Victoria mostró preocupación al señalar que la convivencia entre las familias se ha ido perdiendo, un aspecto que para la mexicana era algo que llenaba el alma y la conectaba con las personas “como hilos que se van entrelazando”. Además, destacó la fuerza de los mexicanos, “nos encantan los retos y no aceptamos un no por respuesta”, agregó que los mexicanos no se rinden.

En el video de la campaña, la voz de Yalitza cuenta la leyenda de la diosa de la luna, quien tenía un telar mágico con el que creaba todo el universo y a todos los mexicanos, narra que la diosa creó algo muy chingón: México. Cada mexicano es un hilo que al unirse da como resultado algo muy fuerte.

La campaña cuenta con posters que representan la historia de México, también realizaron una colaboración con la marca mexicana Someone somewhere y habrá una más con Panam.