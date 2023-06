El ciclo escolar terminará antes por altas temperaturas en Nuevo León: Samuel García

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció este domingo que se adelantará el cierre del ciclo escolar 2022-2023 ante las altas temperaturas que se han registrado en la entidad.

El mandatario estatal dio a conocer en conferencia de prensa que será el próximo jueves 29 de junio cuando finalicen las clases.

“Por un cuidado a los niños decidimos que no valía la pena arriegar su salud y escuchando a todos los actores, padres, expertos… hemos decidido cerrar el 29 de junio y termina la obligatoriedad de clases”, declaró.

El Gobernador neolonés detalló que ese mismo jueves terminaría la obligatoriedad de clases y sus exámenes finales.

“De no ser por esas circunstancia no habríamos podido adelantar ni hacer esquemas híbridos, pero ya academicamente no habría retroceso”, explicó.