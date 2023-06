VIDEO: Alcaldesa de León se arrepiente después de haber talado árboles para más autos

La Alcaldesa de León aseguró que la tala se realizó conforme a los permisos que dieron las autoridades competentes, pero reconoció que se debió haber buscado la manera de salvar sus vidas.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Alejandra Gutiérrez Campos, Alcaldesa panista de León, Guanajuato, manifestó este domingo estar arrepentida por la tala de decenas de árboles que se realizó la madrugada del viernes pasado para llevar a cabo las obras en el Malecón del Río.

A través de su cuenta de Twitter, la Alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) respondió al periodista Álvaro Delgado, después de que replicara una denuncia sobre la destrucción de uno de los espacios arbolados que se ubicaba en el tramo de la vialidad Adolfo López Mateos con dirección a la Calzada de los Héroes.

“Hoy reconozco que fue incorrecta la forma en cómo se retiraron los árboles por la obra del malecón. Quien me conoce sabe que toda mi vida he defendido la vida de las personas, la vida de los animales, la vida de las plantas”, expresó.

Hoy reconozco que fue incorrecto la forma del retiro de los árboles por la obra del malecón.

Quien me conoce sabe que toda mi vida he defendido la vida de las personas, de los animales y de las plantas. pic.twitter.com/FVAltTI8Wg — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) June 25, 2023

Gutiérrez Campos defendió que dicha acción fue realizada por el personal operativo “conforme a los permisos que desde hace varios años se dieron por todas las autoridades competentes”, aunque aseguró que eso no justificaba la forma en cómo se hizo, sino que “se debió de haber buscado el poder estar trasplantando la totalidad de los árboles”.

“Sé que nos podemos equivocar. Es de humanos equivocarse. Siempre he dado la cara. Siempre he respondido y me he hecho responsable de los actos de su servidora y del equipo. Hoy estoy aquí diciéndote que es de humanos equivocarse, pero también es humanos corregir”, agregó.

La funcionaria destacó que este año 25 mil árboles plantados en la zona urbana y en la zona rural, además haber salvado la vida de más de 11 mil que tenían plaga: “Sé que cada árbol es un pulmón para la ciudad, por eso, desde que arrancó esta administración ha sido una tarea el volver a plantar más árboles, el tener más oxígeno en la ciudad”.

Chulada: El gobierno de la panista @AleGutierrez_mx taló de madrugada decenas de árboles en León, Guanajuato: https://t.co/XdbtCxzsWL — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) June 23, 2023

Incluso, adelantó que dio la orden de que en los próximos días se planten más de 11 mil árboles y harán tres parques que harán que el área arbolada crezca un 172 por ciento.

“Hemos estado soñando que queremos más pulmones y más parques para la gente. Esos son verdaderos pulmones para la gente. Eso es verdaderamente apostarle al medio ambiente”, dijo.

El viernes pasado, un grupo de trabajadores realizó la tala de 63 árboles y el trasplante de 13 especies en el Malecón del Río, donde los leoneses que iban sobre la vialidad fueron sorprendidos al ver que acabaron con el área verde y los restos estaban siendo trasladados en camionetas de carga.