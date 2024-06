Así es Julian Assange: a los 16 tuvo su primer módem; a los 20 hackeó y lo perdonaron

Por Charlotte Graham-McLay y Jill Lawless

Wellington, Nueva Zelanda, 25 de junio (AP) — Surgió en la escena de la seguridad de la información en la década de 1990 como un “famoso hacker adolescente” tras lo que él llamó una “infancia de juglar itinerante” que comenzó en Townsville, Australia. Pero la historia de Julian Assange, el excéntrico fundador del sitio web WikiLeaks, que hace públicos secretos, nunca fue menos extraña —o menos polarizadora— después de que sacudió a Estados Unidos y sus aliados al revelar secretos sobre cómo Estados Unidos conducía sus guerras.

Desde que Assange atrajo la atención mundial en 2010 por su trabajo con destacados medios de comunicación para publicar registros de guerra y cables diplomáticos que detallaban las malas acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, entre otros asuntos, ha provocado fervor entre sus admiradores y odio entre sus detractores sin que haya mucha gente en el medio: Es visto ya sea como un héroe a favor de un Gobierno abierto y transparente, o como un villano que puso en riesgo vidas estadounidenses al ayudar a sus enemigos y provocar tensos debates sobre el secreto de Estado y la libertad de prensa.

Assange, de 52 años, asistió a “37 escuelas” antes de cumplir los 14 años, escribió en su blog ya eliminado. Los detalles que contiene no son verificables de forma independiente y algunos aspectos biográficos de Assange difieren entre los relatos y las entrevistas. Una autobiografía publicada contra su voluntad en 2011, después de que se enemistara con su escritor fantasma, lo describía como hijo de titiriteros ambulantes, y dijo a The New Yorker en 2010 que el estilo de vida itinerante de su madre le impidió una educación constante o completa. Pero a la edad de 16 años, en 1987, tuvo su primer módem, expuso a la revista. Assange se convertiría en un hacker consumado que, junto con sus amigos, irrumpió en redes en Norteamérica y Europa.

En 1991, a los 20 años, Assange hackeó una terminal en Melbourne de una empresa de telecomunicaciones canadiense, lo que provocó su arresto por parte de la Policía Federal Australiana y 31 cargos penales. Tras declararse culpable de algunos cargos, evitó la pena de cárcel luego de que el juez que presidía atribuyera sus crímenes simplemente a “una curiosidad inteligente, y el placer de —¿cuál es la expresión?— navegar a través de estas diferentes computadoras”.

