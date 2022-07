Menor suministro de gas ruso aprieta a Alemania, que menospreció autonomía energética

Berlín/Washington/Ciudad de México, 25 de julio (AP/SinEmbargo).– La empresa rusa de gas Gazprom anunció el lunes que reducirá aún más el flujo de gas natural en un importante gasoducto a Europa al 20 por ciento de su capacidad, citando reparaciones de equipos.

La compañía estatal de Rusia tuiteó que reduciría “el rendimiento diario” del oleoducto Nord Stream 1 a Alemania a 33 millones de metros cúbicos a partir del miércoles. El regulador alemán confirmó la disminución.

El anuncio se produce después que Gazprom planteó preguntas el lunes sobre la devolución de una pieza que ha estado en el centro de las tensiones por las entregas de gas natural que pasa por el gasoducto, señalando que no está satisfecho con los documentos que ha recibido.

La compañía redujo 60 por ciento el suministro al gasoducto Nord Stream 1 a mediados de junio, citando supuestos problemas técnicos que involucran el equipo que el socio Siemens Energy envió a Canadá para su revisión y no pudo devolverse debido a las sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania.

Posteriormente, Canadá permitió que la turbina para una estación compresora en el extremo ruso del oleoducto fuera entregada a Alemania. Ahí es donde el Gobierno alemán dijo que estaba la semana pasada.

Su regreso a Rusia se ha convertido en una saga prolongada, lo que pone en evidencia las tensiones sobre la guerra y plantea la posibilidad de que fluya aún menos gas a través del oleoducto bajo el Mar Báltico hacia Alemania.

El gas se usa para mantener la industria en funcionamiento, generar electricidad y calentar los hogares en el invierno, y las preocupaciones aumentan sobre una posible recesión si Europa no ahorra suficiente gas y se requiere racionamiento para pasar los meses fríos.

LA CRISIS ALEMANA

La crisis alemana de energía se ha agravado recientemente con las decisiones de Rusia, pero también porque durante los últimos años las autoridades germanas decidieron prescindir de la energía de carbón y nuclear y abandonar su autonomía energética. Apenas este sábado, el expresidente Donald Trump les recordó que en septiembre de 2018, en un discurso de la ONU, le recomendó a Alemania no depender tanto del gas del país del norte, pero no hizo caso.

“Hace tres años predije lo que pasaría con Alemania, ¿se acuerdan? Dije que Alemania iba a destruir su economía por abandonar la energía nuclear y el carbón, y pasarse a la energía eólica. ¿Y cuando no sopla el viento? ‘No te preocupes, querida, no prendemos la tele’. ¿Y la energía solar? Está bien, pero no es realmente potente para echar a andar la industria. Y dije que Alemania iba a estar en problemas y dije: déjenlo; es nuestro competidor. ¿Y saben qué pasó? Pasó eso. Ahora van de regreso al carbón y a la energía nuclear. Y rogándole a Rusia, porque hicieron un trato: depender en 72 por ciento de la energía desde Rusia”, dijo Trump.