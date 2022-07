El actor David Warner, uno de los villanos de Titanic, muere a los 80 años

Por Jill Lawless

LONDRES, 25 de julio (AP).- David Warner, un versátil actor británico cuyos papeles abarcaron desde tragedias de Shakespeare hasta clásicos de culto de ciencia ficción, falleció. Tenía 80 años.

Warner murió de una enfermedad relacionada con cáncer el domingo en Denville Hall, una casa de retiro para artistas en Londres, informó su familia.

A menudo elegido para interpretar villanos, Warner apareció en el thriller psicológico de 1971 Straw Dogs (Los perros de paja), el clásico de terror de 1976 The Omen (La profesía), la aventura de viajes en el tiempo Time After Time (Escape al futuro) de 1979 (como Jack el Destripador) y la supertaquillera Titanic de 1997, en la que hizo del malvado asistente Spicer Lovejoy.

Formado en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, Warner se convirtió en una joven estrella de la Royal Shakespeare Company en papeles como el rey Enrique VI y el rey Ricardo II. Su interpretación de Hamlet para la compañía en 1965, dirigida por Peter Hall, fue considerada una de las mejores de su generación.

Gregor Doran, director artístico emérito de la RSC, dijo que el Hamlet de Warner, interpretado como un estudiante torturado, “parecía el epítome de la juventud de los años 60 y captó el espíritu radical de una era turbulenta”.

Warner también protagonizó la película de Hall de 1968 A Midsummer Night’s Dream (Sueño de una noche de verano), junto a Helen Mirren y Diana Rigg.

Very sad to hear of David Warner's passing, an actor with a huge legacy on stage & screen and unforgettable roles in; Morgan: A Suitable Case For Treatment, Straw Dogs, From Beyond The Grave, The Omen, Time After Time, Time Bandits, Tron, Titanic and much more. He will be missed. pic.twitter.com/sBh4VVvEfH

— edgarwright (@edgarwright) July 25, 2022