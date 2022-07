La cinta White Noise, de Noah Baumbach, abrirá el Festival de Cine de Venecia

Por Lindsey Bahr

Los Ángeles, 25 de julio (AP).- White Noise (Ruido de fondo), la adaptación del director Noah Baumbach de la novela de 1985 de Don DeLillo, inaugurará el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto, dijo el lunes el director del evento, Alberto Barbera.

Baumbach escribió y dirigió la película, que analiza a la familia estadounidense contemporánea a través de la lente de un profesor, Jack Gladney, y su cuarta esposa, Babette. Greta Gerwig, que tiene un hijo con Baumbach, la protagoniza junto a Adam Driver, Don Cheadle, Raffey Cassidy y Jodie Turner-Smith.

“Es un gran honor abrir el 79° Festival de Cine de Venecia con White Noise”, dijo Barbera. “Baumbach ha creado una obra de arte original, ambiciosa y convincente que juega con mesura en múltiples registros: dramático, irónico, satírico. El resultado es una película que examina nuestras obsesiones, dudas y miedos tal como fueron capturados en la década de 1980, pero con referencias muy claras a la realidad contemporánea”.

