Jamie Lee Curtis revela razón para no trabajar en Marvel: el uso de pantallas verdes

La actriz de 63 años se ha mostrado contraria a la forma que tiene la franquicia de grabar sus películas usando pantallas verdes, por lo que no le gustaría formar parte del UCM.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 25 de julio (ASMéxico).- En el mundo de la interpretación, muy pocas son las grandes figuras que tienen un gran éxito durante toda su carrera, pero Jamie Lee Curtis es una de ellas. Una actriz que se ha ganado el derecho a decidir, y que volverá a ponerse en la piel de Laurie Strode para la trilogía de Halloween, estrenándose el 14 de octubre con el adiós de la intérprete a su personaje.

Respecto a sus posibles papeles en el futuro, ya se sabe donde no aparecerá la actriz, y es el Universo Marvel, del que ya se ha burlado anteriormente, y del que se ha vuelto a pronunciar ahora, después de su gran éxito con la película Todo a la vez en todas partes.

Y es que Marvel se ha convertido con el paso de los años en una de las franquicias más poderosas de todo Hollywood, siendo capaz de reclutar a casi cualquier actor. Una saga para la que incluso se han postulado grandes figuras como la de Ryan Gosling.

EN CONTRA DE SU TIPO DE RODAJE

Por su parte, Curtis está en el lado contrario, y es que no piensa formar parte de este gran proyecto, tal y como ha confesado a la revista People: “Me temo que, si hago una película de Marvel, me pegarán puntos por el cuerpo y me obligarán a ir a algún almacén a actuar”, ha señalado, haciendo referencia al tipo de rodaje de sus películas, donde trabajan con pantallas verdes.

Un modelo que ya criticó Gwyneth Paltrow, quien confesó anteriormente que desconocía en qué películas había participado y cuáles no. Por eso, Jamie Lee Curtis prefiere hacer más películas como la última: “’Todo a la vez en todas partes’ fue la experiencia más inesperada y encantadora de mi carrera, quizá porque las expectativas eran muy bajas y yo era muy libre dentro del rodaje. Me divertí mucho haciéndola. ¡Y no había pantalla verde!”.

