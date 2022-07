Una mujer dispara adentro de aeropuerto en Dallas, EU; policía la hiere y la detiene

Dallas, 25 de julio (AP) — Una mujer de 37 años efectuó varios tiros, aparentemente hacia el techo, dentro del Aeropuerto Love Field de Dallas el lunes antes de que un oficial le disparara y la hiriera, dijeron las autoridades.

La mujer llegó al aeropuerto alrededor de las 11:00 horas, pasó cerca de los mostradores de venta de boletos y luego entró al baño, dijo el jefe de policía de Dallas, Eddie García, en una conferencia de prensa.

Luego, “salió con una sudadera con capucha o alguna otra ropa con la que no había llegado, sacó un arma y disparó varios tiros, aparentemente hacia el techo”, agregó.

“En este momento, no sabíamos hacia dónde apuntaba ella exactamente”, dijo García.

Un oficial que estaba cerca le disparó a la sospechosa en sus “extremidades inferiores”, hiriéndola y permitiendo que fuera detenida, dijo Garcia. La mujer fue llevada a un hospital local para recibir tratamiento.

“Ningún otro individuo resultó herido en este evento, además de la sospechosa”, dijo García.

No se reveló el nombre de la mujer ni se especuló sobre su móvil.

PIO is en route to Dallas Love Field Airport in response to reports of shots being fired. Follow our Twitter for updates.

— Dallas Police Dept (@DallasPD) July 25, 2022