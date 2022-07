Marvel confirma el regreso de Charlie Cox en Daredevil: Born Again de Disney+

Durante la Comic-Con de San Diego, el presidente de Marvel Studios confirmó el nombre de la nueva serie de Daredevil con Charlie Coxx dentro del UCM.

MADRID, 25 de julio (EuropaPress).- El reinicio de Daredevil dentro del Universo Marvel es ya oficial. Kevin Fiege anunció en la Comic-Con de San Diego que Matt Murdock llegará a Disney+ con una serie titulada Daredevil: Born Again en la que Charlie Cox volverá a interpretar al diablo de Hell’s Kitchen.

La ficción, que contará también la presencia de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin se estrenará en el serivicio de streaming de Disney en primavera de 2024 y tendrá un total de 18 episodios, una extensión mucho mayor que el resto de series del UCM hasta la fecha.

El título de la serie, Born Again (Nacido de Nuevo) hace referencia a una de las historias más aclamadas del “Hombre Sin Miedo” en los cómics editada en 1986 con guión Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli. En las grapas, la trama relata como, después de ser derrotado por Kingpin, ver su carrera como abogado destrozada y caer en brazos de la locura, Matt Murdock intenta rehacer su vida.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/SyWwQN9rG7 — Daredevil (@Daredevil) July 24, 2022

Cox dio vida a Daredevil en las tres temporadas de la serie en Netflix, además de en The Defenders, la miniserie en la que cruzaba su camino con el de otros tres héroes: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Son olvidar sus encontronazos con The Punisher, personaje que, interpretado por Jon Bernthal contó con dos temporadas en Netflix.

Esta serie no supondrá el debut ni de Cox ni de D’Onofrio dentro del Universo Marvel. El primero ya hizo un cameo en Spider-man: No Way Home como el abogado del joven Peter Parker de Tom Holland y el villano se dejó ver, con gran prensencia en los últimos capítulos, en el desenlace de Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón de Disney+.

Cox también hará una aparición en She-Hulk, la próxima serie de del UCM, tal revela en una breve toma al final del nuevo tráiler, que se estrenó durante la propio Comic-Con. La ficción llegará a Disney+ el 17 de agosto. Además, el actor pondrá voz al perosnaje de Daredevil en la serie de animación Spider-Man: Freshman.

