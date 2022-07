Dani Alves responde a quienes cuestionan su llegada a Pumas por considerarlo veterano

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 25 de julio (LaOpinión).- Dani Alves finalmente fue anunciado como el gran fichaje de Pumas y a pesar de que recibió múltiples críticas por ser un veterano, el propio futbolista decidió responder ante los cuestionamientos de la prensa y los aficionados relacionados a la edad del brasileño.

El lateral, que aún se mantiene como el futbolista con más títulos ganados en la historia, aseguró que es normal que la gente haga suposiciones con relación a su edad y cómo esta pueda influir en su rendimiento, sin embargo, dejó claro que cuando la gente lo vaya conociendo se darán cuenta de que su incorporación a Pumas fue un acierto.

“Es normal que la gente esté hablando de mi edad, de los años que llevo encima, pero la gente no me conoce, a partir del momento que me conozcan que vayan compartiendo conmigo mi alma es joven y mi disciplina es veterana”, manifestó Alves en una entrevista concedida a TUDN.