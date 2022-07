“Checo Pérez”: 4 carreras, 4 retos: ¿Cómo le ha afectado actualización del monoplaza?

AS MÉXICO

El piloto mexicano de Red Bull no se acomoda a las actualizaciones de su vehículo, el RB18, y en las últimas cuatro carreras ha tenido diversos incidentes que le han perjudicado en sueño por el campeonato de F1.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 25 de julio (ASMéxico).- Después de un extraordinario inició de temporada, Sergio Pérez ha entrado en un “bache” del cual no logra salir y sobretodo ha perdido confianza en el coche. Las actualizaciones al RB18 no le han caído de la mejor forma al piloto tapatío, quien inclusive en diversas ocasiones ha manifestado que no se siente tan cómodo como al arranque del año. Ello ha derivado en que la brecha con Max Verstappen se vuelva a abrir y al menos en las últimas cuatro carreras esto se ha reflejado en la pista.

Doce carreras han transcurrido en esta temporada 2022 en la que actualmente domina Verstappen. El buen inicio de año de “Checo” se traduce en cuatro podios (Australia, Imola, España y Mónaco) en los primeros seis grandes premios, sin olvidar su pole position en Arabia Saudita síntoma de que Pérez se acomodó mejor al auto. Sin embargo, las cosas han cambiado para el mexicano que cayó en una mala racha desde el Gran Premio de Canadá. A partir de ahí las carreras de Sergio han estado llenas de incidentes.

LOS RESULTADOS DE “CHECO” EN LAS ÚLTIMAS CUATRO CARRERAS

· GP de Canadá: La actividad en Montreal no arrancó de la mejor para el mexicano pues en clasificación se fue al muro tras un despiste. Su error le costó arrancar décimo tercero aspirando a una nueva remontada que no llegó debido a problemas en su monoplaza que le provocaron en abandonar la carrera cuando apenas habían pasado nueve vueltas del inicio.

· GP de Inglaterra: “Checo” llegó a Silverstone con la misión de recuperar el paso de las primeras vueltas y vaya que cumplió con una de sus mejores actuaciones. El mexicano largó cuarto y en la segunda arrancada (por el accidente de Zhou) “Checo”, en su intentó por ganar posiciones, se tocó con Charles Leclerc, incidente que lo mandó al fondo de la parrilla. A partir de ahí, Pérez remontó posiciones y en la parte final nos regaló un gran duelo con Hamilton y Leclerc por el segundo lugar. Sergio salió victorioso de esa batalla para conseguir su primer podio en Inglaterra.

· GP de Austria: Los incidentes siguieron para “Checo”, pues el mexicano se tocó con George Russell en la primera vuelta de la carrera, choque lo mandó a la leca y le dejó serios años en su auto. El mexicano lo intentó por unas vueltas, pero el monoplaza quedó dañado por lo que Red Bull decidió retirarlo de la carreras. Antes, “Checo” tuvo una mala clasificación al ser sancionado por límites de pista y posteriormente se recuperó en la carrera sprint.

· GP de Francia: El fin de semana en Paul Ricard ha sido uno de los más complicados para “Checo” en lo que va de la campaña. Desde las prácticas sufrió para enconrtar el balance del coche y se recuperó en clasificación con un tercer lugar que lo dejó en buena posición. No obstante, el gusto duró poco pues desde la largada comprometió su carrera al perder la posición con Hamilton. Después nunca tuvo el ritmo necesario para superar al de Mercedes y comenzó a sufrir con los ataques de Sainz y Russell. De nueva cuenta Sergio tuvo un incidente al tocarse con George, pero en esta ocasión pudo continuar sin problemas. Cuando todo parecía que volvería al podio, “Checo” tuvo una desconcentración al final del Virtual Safety Car que aprovechó Russelll para arrebatarle el tercer lugar a tan solo dos vueltas del final.

