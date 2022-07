Elon Musk niega romance con la esposa de cofundador de Google que provocó su divorcio

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- El empresario Elon Musk negó este lunes haber tenido un romance con Nicole Shanahan, esposa del cofundador de Google, Sergey Brin, luego de que el fin de semana The Wall Street Journal publicó que mantuvieron una relación en diciembre de 2021.

Según fuentes no identificadad por el medio, Sergey Brin habría solicitado el divorcio a Shanahan semanas después por diferencias irreconciliables, además de ordenar a sus asesores que vendieran sus inversiones en las empresas de Musk, poniendo fin a la larga amistad entre ambos.

En una publicación en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 100 millones de seguidores, Musk declaró que el artículo del periódico es falso, asegurando que vio a la esposa de Brin sólo un par de veces en tres años y en presencia de otras personas, por lo que no había “nada romántico” entre ellos.

