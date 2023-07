Espectaculares, libros, redes. Los precandidatos 4T están en todos lados. ¿De dónde?

A pesar de haberse comprometido a transparentar los gastos de las giras que han emprendido los aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza Morena-PVEM-PT, las cifras no dan cuenta clara de cómo se ha empleado el dinero recibido y los reportes han llegado a destiempo.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Bardas, lonas, espectaculares, anuncios en redes sociales, encuestas, libros y hasta reality shows y documentales han pasado a formar parte del día a día de la y los aspirantes del oficialismo a convertirse en quien coordine la defensa de la Cuarta Transformación, como han decidido llamar a su abanderado presidencial. Lo que se ha desvanecido entre estas actividades diarias ha sido el compromiso de transparentar los gastos destinados a estas labores.

El pasado 19 de junio inició la competencia interna en Morena y en sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Ecologista Verde de México (PVEM), en la que contienden Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello.

A los primeros cuatro el partido guinda les dio, por ser sus militantes, cinco millones de pesos a cada uno para costear los gastos una vez que tuvieron que renunciar a sus cargos; a Noroña el PT prometió hacer lo propio, al igual que el Verde, con Manuel Velasco.

Lo cierto es que a lo largo de este tiempo, la poca información sobre los gastos de los aspirantes ha contrastado con un despliegue masivo propagandístico que ha llevado a generar reclamos dentro del mismo movimiento, como es el caso de Fernández Noroña que ha exhibido en sus redes los numerosos espectaculares con la imagen de López Hernández o la campaña que promociona el libro de Marcelo Ebrard, de la cual se ha deslindado la propia editorial.

“[Me parece que] están actuando de manera ilegal, no sólo en Morena sino también del PAN, PRI, PRD, todos los que están haciendo actos proselitistas, porque esos son los que están en la ilegalidad”, señaló la doctora Mariana Cendejas, quien forma parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.

Por lo mismo, criticó que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hayan tomado acciones concretas que les permitan estar al día con la fiscalización del partido.

“El INE va retrasado, y el Tribunal aún más (…) para mí, nuestro sistema de justicia electoral deja muchísimo que desear. Por lo visto, de que se pueda poner un orden a este proceso electoral, que ya de por sí inició de manera ilegal y va a estar plagado, yo creo, de muchísimas irregularidades, as autoridades no tienen suficientes dientes o en las leyes sanciones realmente ejemplares para que estas cosas no sigan sucediendo”.

Precisamente para atender esta demanda de transparencia, en Morena se prometió hacer público un informe cada quince días. Sin embargo, este martes se cumplen 20 días sin que se actualice. La última vez que el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, salió a reportar los gastos fue el 4 de julio, en aquella ocasión dijo que los cuatro aspirantes de Morena habían reportado, en conjunto 2.7 millones de pesos, durante las dos primeras semanas de gira en busca de la candidatura a la presidencia. Un monto que se resumió a “logística, transporte, hospedaje y viáticos”.

Desde entonces no se ha dado un nuevo reporte. Aunque algunos de los contendientes del oficialismo han rendido cuentas a su manera.

“Creo que no sería tan complicado, con un espectacular, debe de haber alguna regulación de dónde está el poste, y la empresa que sea dueña del espacio (…) yo creo que sí hay forma de rastrear [quién está financiando los espectaculares]”, resaltó Cendejas.

SinEmbargo consultó a los equipos de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López Hernández para conocer los gastos, pues a diferencia de los demás aspirantes ellos no los han hecho públicos. La respuesta del equipo de la exjefa de Gobierno fue que el partido los está reportando directamente, en tanto que la gente de López Hernández no atendió la pregunta.

Por su parte, la dirigencia de Morena no aclaró a este medio cuándo se presentará el próximo informe de gastos de sus aspirantes, pero Cendejas criticó la falta de seriedad tanto de la y los aspirantes para reportar sus gastos como del propio partido.

“Tendría que ser, primero, un ímpetu de transparencia de cada una de las personas [aspirantes], hacerlo de manera personal. Luego, tendría que ser una vocación del partido, porque es la bandera con la que empezaron a navegar cuando dijeron que iban a repartir los cinco millones de pesos a cada uno y que se iba a destinar a esto y el otro”, remarcó. “Un poquito más de seriedad, (…) [preguntarles] dónde están los comprobantes”.

Reporte de actividades se la semana del 17 al 23 de julio , recorrido austero y transparente . pic.twitter.com/rEGHsYFe67 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 24, 2023

LOS GASTOS DE LOS SEIS PRESIDENCIABLES

Marcelo Ebrard ha reportado semana a semana sus gastos. Su último informe lo hizo ayer, el primero lo hizo el 28 de junio. De acuerdo con lo que ha informado, del 19 de junio al 23 de julio ha gastado un millón 202 mil 767 pesos, más de una quinta parte de lo que le ha destinado el partido.

Previo al arranque del proceso interno, el excanciller fue el que pidió a la dirigencia de Morena costear las giras de los aspirantes. Ya en medio del proceso interno fue cuestionado por la difusión de su imagen espectaculares y camiones que promueven su libro El camino de México (Aguilar).

“Normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que hacer la editorial del libro”, señaló el propio Ebrard el pasado 5 de julio. Dos días después fue desmentido por la editorial en un breve comunicado: “Penguin Random House Grupo Editorial informa que el despliegue de espectaculares no forma parte de nuestra estrategia de promoción de nuestros libros. En este sentido, PRH no ha comprado espacio ni rentado espectaculares para la promoción de los libros de ningún aspirante a la Presidencia de la República u otro cargo de elección popular”.

En sus giras Ebrard ha difundido sus actividades, además de en su cuenta personal, en un perfil llamado “Comiendo con El Carnal, Ya sabes cuál”, en el que se difunden pequeñas cápsulas gastronómicas en donde se ve degustando al excanciller todo tipo de platillos. Sobre el costo de estos materiales se desconoce, por ejemplo, el gasto empleado.

Como cada ocho días, aquí el informe de gastos erogados en el recorrido por el país, para lograr la nominación de coordinador nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/Nuz5NJsKhA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 24, 2023

Otro de los que ha transparentado, a su manera, sus gastos es Ricardo Monreal Ávila, quien del 19 de junio hasta el 22 de julio ha destinado para sus giras un millón 639 mil 989 pesos, la mayoría de ese monto ha sido destinado a la logística. La misma información del Senador con licencia reconoce que por día ha gastado 71 mil pesos diarios.

En el mes de recorridos, Monreal Ávila ha difundido un amplio contenido en videos sobres sus actividades diarias, pero además ha apostado a la creación de un reality show, un videojuego y recientemente a una serie documental sobre su video. En cuanto a la realización de este contenido, en su reporte de gastos no hay un rubro que contemple este rubro.

En cuanto a los gastos de Claudia Sheinbaum su equipo informó a este medio que “los está reportando directamente el partido”. De acuerdo con el último informe de Morena, de hace 20 días, del 19 de junio al 2 de julio la exjefa de Gobierno gastó 868 mil 770 pesos, de los que 820 mil 582 pesos fueron destinados para la logística de sus eventos; 40 mil 919 para el transporte que ha utilizado; cuatro mil 582 lo uso para hospedaje; y dos mil 740 para viáticos.

La imagen de la exjefa de Gobierno ha sido ampliamente difundida en bardas y lonas a lo largo del país, incluso antes de que comenzara el proceso interno. Sheinbaum Pardo se ha deslindado de esta propaganda, aunque al igual que el resto de los aspirantes también tiene un respaldo mediante distintas cuentas que impulsan su proyecto en las redes sociales, como dio a conocer la semana pasada SinEmbargo.

En su último reporte, López Hernández informó, a su vez, que del 19 de junio al 2 de julio, gastó un total de 577 mil 584 pesos, de los cuales 420 mil 666 pesos fueron destinados a logística; en transporte gastó 123 mil 875 pesos; para hospedaje destinó 24 mil 202 pesos; y para viáticos ocho mil 840 pesos.

Aunque él prometió transparentar semana a semana los recorridos, no lo ha hecho públicamente. Contra el exsecretario de Gobernación existen diversos señalamientos por la amplia difusión de su imagen es espectaculares a lo largo de todo el país como ha sido ampliamente documentado. Él se ha deslindado de la colocación de estos espectaculares, en los que se le ve con un bat, con el hashtag #AhoraEsAdánAugusto, con la leyenda “Que siga López” o en los que se asegura que es “el más cercano a AMLO”.

“En otras circunstancias si sería una desventaja la diferencia de recursos económicos. Es majadera la presencia de espectaculares, de bardas, de impresos, es verdaderamente apabullante y la pregunta sería ¿de dónde salen esos recursos? Ya lo dijo el compañero Presidente que eso no era la esencia de nuestro movimiento, que esa no era la manera correcta, que no hicieran caso a sus asesores y no solo no han modificado sino siguen incrementándose”, dijo Fernández Noroña el domingo en una rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa.

“Si el dinero determinara Adán Augusto ganaría y yo estoy cierto que por lo menos hasta este momento eso no se perfila, pero no hay que descartar a nadie; estamos a poquito más de la mitad del proceso pero yo sí estoy convencido que están causando el efecto contrario, que están generando más bien rechazo de la población por este tipo de cosas”, añadió.

En cuanto al reporte de gastos, Fernández Noroña dio a conocer como había tenido dificultades para poder acceder a los cinco millones prometidos por el PT, no obstante el pasado 10 de julio informó que había gastado 1 millón 10 mil 269 pesos. A diferencia de los demás aspirantes del oficialismo, no ha sido visible una campaña de documentales, espectaculares o bardas con la imagen del Diputado con licencia; el ha pedido a sus seguidores que coloquen, en todo caso, cartulinas en su apoyo, algo que él ha documentado y difundido en sus redes, en donde junto con las giras ha centrado su propuesta.

En la mismísima Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma, en CDMX@fernandeznorona #NoroñaEsPueblo pic.twitter.com/gcIRHUd3vn — Rosendo Marín Díaz (@rosendomarind) July 24, 2023

En relación del otro aspirante que se ha colocado en el proceso del oficialismo, el Senador con licencia y exgobernador Manuel Velasco Coello, contra quien pesan denuncias por corrupción, algunas de las cuales han sido documentadas, el Partido Verde, una fuerza política que siempre se alía al poder en turno, informó que del 19 de junio al 9 de julio su aspirante recorrió 13 estados en donde ha realizado 21 eventos un gasto promedio estimado de 22 mil 410.83 pesos mexicanos, por cada uno, y un gasto total de 470 mil 627 pesos.

Al igual que Adán Augusto, Sheinbaum y Ebrard, la imagen de Manuel Velasco también ha estado presente mediante espectaculares a lo largo del país, así como en camiones que lo venden como “lo nuevo de lo joven” o junto al Presidente López Obrador.

“No pague nada, de entrada… creo que solo es uno, es más hasta pido que lo bajen para estar en ceros, pero también pido que se regule, porque si no… ahí para que haya cancha pareja que esté bien regulado, no solo para nosotros sino también para la oposición”, dijo Velasco a Reforma el pasado 5 de julio ante la aparición de espectaculares con su imagen en el Valle de México y Guadalajara. ”En el caso nuestro hemos salido en portadas de revistas y creo que es un tema que se debe regular y debe quedar claro”, reconoció.

EL GASTO EN REDES



Los aspirantes del oficialismo tampoco han informado cuánto gastan en promoverse en redes sociales, donde sólo en Facebook e Instagram 75 perfiles acumulan de abril a julio más de 3 millones de pesos destinados a publicitar su imagen, como reportó el pasado 20 de julio en un trabajo de la reportera Montserrat Antúnez.

Aunque sólo Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco han pagado por anuncios en sus perfiles oficiales, la y los morenistas Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, y en menor medida el petista Gerardo Fernández Noroña, también son promovidos pero a través de cuentas que utilizan como nombre frases de apoyo, de acuerdo con datos de la Biblioteca de anuncios de Meta.

Destaca el caso de la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum porque 29 cuentas de Facebook e Instagram gastaron 1 millón 071 mil 338 pesos para difundir su imagen del 17 de abril al 15 de junio; también el del excanciller Marcelo Ebrard, pues en el mismo periodo fueron 27 los perfiles los que pagaron al menos 1 millón 63 mil 553 pesos con el mismo objetivo.

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López ocupa el tercer lugar como el aspirante con más promoción desde cuentas distintas a la de él: 14 páginas pagaron 525 mil 667 pesos para publicitarlo.

Ricardo Monreal y Manuel han sido promovidos por al menos un perfil distinto al suyo, con esa publicidad y la que ellos mismos costearon en sus páginas oficiales suman 252 mil 619 pesos y 91 mil 979 pesos respectivamente. Mientras que para Fernández Noroña sólo se registra el pago de un anuncio a través de una cuenta distinta a la de él por un máximo de 100 pesos.

¿Y LA AUTORIDAD ELECTORAL?

El viernes pasado, el INE aprobó una serie de mecanismos para investigar y fiscalizar los recursos empleados por los aspirantes presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México para promoverse, esto incluye toda la publicidad en bardas, espectaculares, parabúses, propaganda y eventos.

Los consejeros destacaron que toda esta publicidad para promoverse podría incurrir en actos de campaña anticipados y la vulneración a la equidad de la contienda en la elección de 2024.

Durante el Consejo General del viernes, los consejeros acordaron que si se comprueba que los aspirantes cometieron actos anticipados de precampaña, apoyo de la ciudadanía o campaña, estos gastos se acumularán a los topes correspondientes.

El acuerdo aprobado por el INE establece que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las Juntas Locales Ejecutivas, las Juntas Distritales Ejecutivas y la Unidad Técnica de Fiscalización, en el ámbito de sus atribuciones, deberán compartir información relacionada con los actos y propaganda identificados previo al inicio de las precampañas y los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía en el proceso electoral de 2024.

Exconsejeros consultados por la reportera Dulce Olvera advirtieron desde la semana pasada que el INE y el Tribunal Electoral están rebasados por los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México. Están atendiendo quejas y exigen rendir cuentas conforme el juego de la sucesión presidencial ya está ocurriendo, pero es poco probable que lleguen a sacar la tarjeta roja, es decir, que se nieguen registros de candidaturas porque los actores políticos no están llamando directamente al voto.

“Nunca habíamos visto tantos actos anticipados de campaña como lo estamos viendo ahora. Esto ha venido a rebasar a las autoridades electorales y no han tenido la posibilidad de detener lo que todo mundo sabe que está ocurriendo. Han ordenado medidas cautelares, pero no he visto ningún efecto; todo sigue igual porque [Morena y PRI-PAN] saben que la autoridad electoral no tiene dientes y que más vale pedir perdón que pedir permiso”, dijo en entrevista Benito Nacif, exconsejero del INE (2014-2020).

Por su parte, el exconsejero electoral y miembro del comité organizador del Frente Amplio, Arturo Sánchez (2014-2017), también prevé una “confrontación de todos contra todos con impugnaciones” antes del proceso formal en septiembre-noviembre. Confía en que habrá tiempo para que el INE y el Tribunal las vayan desahogando antes “para que tengamos mayor certeza jurídica” cuando todo arranque conforme a la Ley.

Pero señaló: “Si se siguen violentando las normas existentes por cualquier actor político —incluyendo al Presidente— vamos a tener entonces sí un proceso que independientemente de quién gane, sea cuestionado en su legalidad y eso no le conviene a ninguna democracia”.

