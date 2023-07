AMLO agradece a Biden denuncia contra Gobernador de Texas por boyas en el Río Bravo

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció esta mañana a su homólogo Joe Biden por denunciar al Gobernador de Texas, Greg Abbott, por las boyas colocadas en el Río Bravo, que impiden que personas migrantes ingresen a Estados Unidos desde México.

Asimismo, el Presidente mexicano destacó que la actitud de Biden es “muy respetuosa”, contraria a la del Gobernador texano, quien “actúa de manera irresponsable”, pues reiteró que se trata de “propaganda” con fines políticos para una eventual elección.

“Yo creo que le va a resultar contraproducente porque los texanos, nuestros vecinos, hermanos no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos. Entonces no va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los méxico-estadounidenses, con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración. ¿Qué es eso de poner una alambrada, además invadiendo lo que corresponde a nuestro territorio? Es un acto de provocación, en busca de publicidad”, agregó López Obrador sobre Abbott.

“Al final se tienen que respetar los Derechos Humanos, la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad”, señaló.

Ayer, el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra el Gobernador de Texas, Greg Abbott, por una barrera flotante que el estado colocó en el Río Grande —también conocido como Bravo— con el objetivo de impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos desde México.

La demanda solicita a un Juez federal en Austin que obligue a Texas a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros, la cual el Gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias. La denuncia también afirma que Texas instaló la barrera de forma ilícita sin obtener los permisos necesarios

Las boyas colocadas entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras, México, son la más reciente escalada en la operación de seguridad fronteriza emprendida por Texas, la cual también incluye cercado con alambre de púas, detención de migrantes por cargos de invasión de propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia ciudades de otros estados con gobiernos demócratas.

Los opositores han puesto en tela de juicio desde hace tiempo la efectividad de la operación conocida como Lone Star, la cual ha estado en vigor durante dos años. Además, relato de un patrullero estatal hace unos días sobre que las medidas causan heridas a los migrantes ha puesto nuevamente a la misión bajo el microscopio.

En anticipación a la demanda, Abbott le envió al Presidente Joe Biden una carta el lunes por la mañana en la que defiende el derecho de Texas a instalar la barrera. Acusó al mandatario de poner en riesgo a los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje hacia Estados Unidos.

El Gobierno del Biden ha dicho que el número de cruces fronterizos ilegales ha caído significativamente desde que se implementaron nuevas reglas de inmigración en mayo. En junio, el primer mes completo desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) dijo que los encuentros con migrantes se redujeron un 30 por ciento respecto al mes previo y que eran el nivel más bajo desde el primer mes de Biden en la Presidencia.

President Biden's Dept. of Justice threatened to sue Texas over the marine barriers we deployed on the Rio Grande.

Mr. President, Texas will see you in court.

Texas will fully utilize our sovereign authority to deal with the humanitarian crisis Biden created at our border. pic.twitter.com/hlnHahwDi8

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 24, 2023