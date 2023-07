ENTREVISTA | Quiero reafirmar la CdMX como entidad progresista, dice Jefe de Gobierno

Martí Batres, quien asumió el puesto como nuevo Jefe de Gobierno el pasado 16 de junio luego de haber sido ratificado por el Congreso de la Ciudad de México, compartió en entrevista con Los Periodistas cómo decidió aceptar la propuesta de quedar al frente de la capital luego de haber analizado todos los escenarios posibles.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración tiene tres grandes retos por cumplir, el más importante de ellos, el reafirmar a la capital del país como una entidad progresista.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Batres Guadarrama, quien relevó a Claudia Sheinbaum como mandatario capitalino luego de que renunciara a su cargo para competir en el proceso interno de Morena para elegir a o la candidata a la Presidencia de la República, afirmó que la Ciudad de México fue la entidad en donde nació el proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo diría que tengo tres grandes retos trascendentes, uno es el de la gobernabilidad, evidentemente en una ciudad tan compleja como ésta donde se inconforman unos padres de familia porque faltan bancas en una escuela, salen y bloquean avenida, tiene muchas más complejidades, pero en una ciudad como ésta es un gran reto la gobernabilidad, estabilidad, paz social. Un segundo gran reto es transformación, es decir, no contentarnos con administrar bien, sino a cada cosa imprimirle un sello de cambio, de transformación, de algo nuevo. Tercero, reafirmación de la ciudad como una entidad progresista como un espacio progresista, esos son los tres grandes retos. En ese sentido yo diría la ciudad, no sólo es el corazón del Lópezobradorismo, del proyecto, sino la cuna, aquí nació casi todo”.

Batres afirmó que a pesar de lo que dice la oposición, la capital del país se ha posicionado como una ciudad de vanguardia gracias a los proyectos e iniciativas impulsadas por la izquierda durante sus administraciones, las cuales, recordó, siempre trataron de ser detenidas por los conservadores.

“Todo lo que acabo de mencionar se ha hecho por este movimiento y se ha hecho a pesar y en contra de los conservadores, votaron en contra de la pensión de adultos mayores, se opusieron al segundo piso e incluso pidieron en el plebiscito sobre el segundo piso, votaron en contra del matrimonio igualitario, votaron en contra de derechos de las mujeres, es decir, de todo lo avanzado que hemos logrado aquí han votado en contra, no es por ellos por lo que la ciudad ha avanzado y se ha convertido en un punto de referencia, es por nuestro movimiento y por las luchas de la gente”.

Martí Batres, quien asumió el puesto como nuevo Jefe de Gobierno el pasado 16 de junio luego de haber sido ratificado por el Congreso de la Ciudad de México, indicó que la propuesta de quedar al frente de la capital lo tomó por sorpresa y decidió aceptarla luego de haber analizado todos los escenarios posibles.

“Sí era uno de los escenarios que tenía en frente, siempre uno debe de pensar en distintos escenarios porque las realidades van cambiando, por la ubicación que tenía en la Secretaría de Gobierno pues tenía la posibilidad de varios escenarios, este era uno, otro era meterme al proceso de la encuesta para el proceso de la candidatura en 2024, no sabíamos que se iban a adelantar estos procesos, pasan las elecciones del Estado de México y el siguiente lunes se toma la decisión de que los participantes deben dejar sus cargos, esto adelanta ciertos tiempos porque se pensaba que este periodo se iría a septiembre u octubre, entonces había que tomar una decisión rápidamente. Entonces cuando a mí se me hace el planteamiento tenía que tomar una decisión pronto. Yo tomé la decisión de que sí, de que yo iba a estar aquí, estoy contento, estoy satisfecho, hay todo un proceso de cambios que viene desde el principio de la administración de la Doctora Claudia Sheinbaum”.

Finalmente, Martí Batres dijo tener una relación cordial con los alcaldes de las 16 demarcaciones de la capital, incluidos los de oposición, quienes durante la administración de Claudia Sheinbaum se caracterizaron por señalar y atacar a la ahora exmandataria capitalina.

“Yo lo que he buscado es tener una relación institucional de hecho tomé protesta un viernes y el siguiente lunes en este mismo salón, ya estábamos reunidos con el Cabildo, asistieron todos los alcaldes de la oposición y todos los alcaldes de la oposición terminaron hablando, reconociendo el hecho de que se les haya convocado inmediatamente, con todos hemos mantenido una relación de respeto, tenemos proyectos distintos, desarrollamos cada quien sus proyectos, cada quien pone énfasis en distintas cosas de acuerdo a lo que piensan, pero ha habido institucionalidad de nuestra parte. No hemos tenido hasta este momento una confrontación directa con nadie, no quiere decir que sean relaciones fáciles pero las áreas de gobierno han mantenido comunicación con todos los alcaldes y alcaldesas”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado