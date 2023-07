CdMx: Reportan asalto en joyería de Parque Tepeyac; habrían robado sólo 5 piezas

El reporte preliminar indica que hubo una persona lesionada que fue atendida por paramédicos; hasta el momento, autoridades capitalinas no se han posicionado con respecto a lo sucedido.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Este lunes fue reportado un presunto asalto a una joyería al interior del centro comercial Parque Tepeyac, en la Ciudad de México.

De acuerdo con medios nacionales, el día de hoy se registró una intensa movilización policial tras el reporte sobre sujetos armados que irrumpieron la joyería La Esmeralda, localizada en Parque Tepeyac, centro comercial ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Primeros reportes apuntan a que los asaltantes habrían sustraído cinco piezas, entre ellas un reloj y una esclava.

UNA ESCLAVA, UN ANILLO y un RELOJ, EL BOTÍN

Eso fue lo q robaron ladrones q entraron a la joyería de Parque Tepeyac @TuAlcaldiaGAM

Aunq aseguran q hubo un disparo, no se ha corroborado.

Un guardia quedó lastimado del rostro, pero no sabe con q.@SSC_CDMX ya busca a los ladrones. pic.twitter.com/chdoxQF86p — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 25, 2023

Los presuntos ladrones entraron a la joyería, solicitaron ver algunas piezas y, al momento de tenerlas en sus manos dispararon y huyeron del sitio sin romper cristales ni realizar otra acción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido algún comunicado oficial al respecto; sin embargo, se habla del reporte preliminar de una persona herida, la cual fue atendida por paramédicos. Dicha persona se trataría de uno de los empleados de la joyería que, al intentar esconderse, se pegó en la cara.

Los asaltante no lograron ser detenidos y actualmente son buscados por las autoridades a través de la revisión de las cámaras de seguridad, tanto del centro comercial como de la capital.

A esta hora al interior de Parque Tepeyac tras el asalto a la joyería pic.twitter.com/eHhhO6n1Yt — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) July 26, 2023

Videos en redes sociales muestran la movilización de los elementos de seguridad a lo largo del centro comercial.

El pasado 26 de junio, un asalto armado fue registrado también en una joyería pero de Plaza Antara, ubicada en la colonia Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la CdMx.

Fue por medio de videos publicados en redes sociales que el hecho se viralizó. En las imágenes se muestra a tres sujetos golpeando los vidrios de la joyería mientras que otro vigila que ni el guardia de seguridad de la tienda ni otras personas se puedan acercar a la escena.

Autoridades indicaron que se trató de un asalto a la tienda Berger, dedicada a la venta de marcas exclusivas, ubicada al interior del centro comercial ubicado en sobre la avenida Ejército Nacional Mexicano, colonia Granada.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), luego del ataque que se registró con personas al interior de la tienda, por lo que usuarios de la plaza fueron desalojados.

Policías montaron un cerco de seguridad alrededor de la plaza para evitar que personas entren durante el levantamiento de evidencias.

Autoridades capitalinas informaron la semana pasada la detención de Luis Ángel “N”, el tercer responsable del robo a la joyería en Plaza Antara.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, confirmó que se trata de uno de los autores materiales del robo a la joyería, en donde rompieron los vidrios de los aparadores y se llevaron relojes hasta de 1.7 millones de pesos.

“Con información obtenida a través de entrevistas a los detenidos y mediante labores de gabinete y campo, se identificó un domicilio más utilizado por los responsables del robo en la colonia San Juan de Aragón”, señaló Harfuch.

En @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a otro de los autores materiales del robo a una joyería en #PlazaAntara. Van tres detenidos y falta uno más . pic.twitter.com/y7nbb7JfaF — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 13, 2023

Luis Ángel “N” es el tercer aprehendido del caso, ya que anteriormente la SSC aprehendió a Marco Antonio “N” y a Xavier Sandrac “N”.