Messi anota 2 goles y guía al Inter Miami en goleada 4-0 sobre Atlanta (VIDEOS)

Por Alanis Thames

FORT LAUDERDALE, Florida, EU (AP).— Jorge Mas, el copropietario del Inter Miami tiene un recuerdo imborrable del debut de Lionel Messi, la imagen del astro argentino corriendo para abrazar a su familia luego de convertir el tiro libre que significó el triunfo y el comienzo de una nueva era para el club y para la MLS.

La nueva actuación de Messi, el martes por la noche ante el Atlanta United en la Leagues Cup, mostró además el impacto que un jugador —el correcto— puede tener sobre todo un club.

Messi anotó dos goles y prodigó una asistencia en su primer encuentro de inicio con Miami. Aumentó su total a tres dianas en dos partidos, y el Inter Miami se fue al descanso con una ventaja de 3-0, la primera vez que ello ocurre en la historia del club.

El conjunto floridano terminó ganando 4-0. Messi salió a los 78 minutos, mientras los aficionados, muchos vestidos con su casaca número 10, se ponían de pie para ovacionarlo.

El mundo esperó 94 minutos el viernes para que Messi lograra su primer gol con el Inter. El martes, no hizo falta aguardar tanto. El astro argentino consiguió dos tantos en los primeros 22 minutos.

En su primer cotejo de inicio con su nuevo equipo, Messi recibió un pase de Sergio Busquets, quien también fue su compañero en el Barcelona. El 10 de la selección argentina se escapó controlando el balón y envió un tiro al palo derecho, antes de aprovechar el rebote y marcar a los 8 minutos.

A los 22, Messi amplió la ventaja de Miami a 2-0, con un servicio de Robert Taylor. Inter se fue al descanso con una ventaja de 3-0 tras un gol de Robert Taylor a los 44.

El comienzo de la aventura de Messi con Miami ha sido espectacular.

La semana pasada, ingresó como suplente a los 54 minutos y aportó el momento que esperaban los aficionados desde que el jugador siete veces galardonado con el Balón de Oro y campeón vigente del Mundial decidió traer sus talentos a la MLS.

A los 94 minutos del encuentro de la Leagues Cup ante el Cruz Azul de México, Messi convirtió un tiro libre que dio la victoria al conjunto estadounidense frente a una multitud delirante de unos 21.000 espectadores.

Taylor bags a brace 2️⃣

Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏#MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023