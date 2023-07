Claudia pide no pintar bardas con su nombre; Adán: expresidentes seguirán sin pensión

Con eventos en diferentes partes del país, los aspirantes a la candidatura morenista siguen dandose a conocer para lograr quedar frente al partido oficial para las elecciones presidenciales del 2024.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La y los aspirantes presidenciales continuaron este martes con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que desembocará en la candidatura presidencial para 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM

La aspirante a la candidatura presidencial por Morena, el PT y el PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que no se pinte su nombre en las bardas para respetar el arte urbano.

“A quienes simpatizan con nosotros les hacemos un llamado a respetar siempre el arte urbano. Incluso, a quien haya hecho alguna pinta sobre un mural, les sugerimos contactar a artistas para ayudarles a restituirlos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ayer, la exjefa de Gobierno de la CdMx se reunió con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien reconoció el liderazgo y trayectoria de la única mujer aspirante a la Coordinación Nacional de la Transformación de Morena.

“Creo que las mujeres hemos nacido de muchas, muchas luchas. Y de esas luchas, pues algún momento llega a un punto culminante. (…) ya nos conocemos, pero, para mí este momento es muy especial, así que le deseo muchas bendiciones y mucho éxito”, le dice Menchú a Sheinbaum en un video compartido por la militante de Morena en sus redes sociales.

Por su parte, la exmandataria capitalina, agradeció la presencia de la líder indígena, de quien destacó la importancia de recibir su “sabiduría”.

“Estoy aquí con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, una mujer no solamente admirable, sino entrañable. Nos habíamos visto antes, pero ahora pues, es un honor y un orgullo, y sobre todo escuchar su sabiduría siempre. ¡Muchas gracias, Rigoberta!”, afirma la también activista de Morena en su video.

Fue un honor charlar con @RigobertMenchu una mujer admirable y entrañable. Gracias por compartir tu sabiduría, querida Rigoberta. pic.twitter.com/ehuxfXmpLZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 25, 2023

ADÁN AUGUSTO

El extitular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que Vicente Fox Quesada y la oposición quieren eliminar los programas sociales del Gobierno Federal, como la pensión para adultos mayores, pero el pueblo quiere otra cosa, por lo que se quedará con las ganas de que regrese la pensión a los expresidentes.

De visita en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, en donde encabezó una asamblea informativa, el exsecretario y ahora aspirante de Tabasco insistió que aunque el expresidente Fox quiera, no regresarán las pensiones para los exmandatarios.

“Les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en que regrese la pensión para los ex presidentes de la República?”, cuestionó López a sus simpatizantes, quienes al unísono respondieron con un ‘no’. Ustedes deciden, el pueblo manda, así que se va a quedar con las ganas Vicente Fox (de recibir su pensión)”, destacó.

Con la Cuarta Transformación, hemos convertido el derecho al agua en una realidad palpable para Nuevo León. Las inversiones en infraestructuras hídricas, el trabajo en equipo y la gestión sostenible han hecho posible el acceso a agua limpia y segura para todas y todos. ¡Juntos,… pic.twitter.com/UuWn8LG6RM — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 26, 2023

Más adelante, Augusto López dijo que el panista ha sido uno de los principales críticos y opositores a la decisión de quitar la pensión a los ex presidentes.

“Nada más le digo -a Vicente Fox-, que la gente quiere otra cosa, imagínense ustedes el despropósito de pedir que regrese la pensión a los ex presidentes si ya escuchó lo que dice el pueblo), reiteró.

Cuestionado sobre si a él le gustaría debatir con aspirantes de Morena o de la Oposición, Adán Augusto López Hernández, afirmó que aún no es tiempo de debates.

Agradezco de corazón el esfuerzo incansable que hacen las y los compañeros de Guadalupe por el proyecto de nación. El trabajo que realizan es fundamental para que pronto llegue la Cuarta Transformación a Nuevo León. ¡No pararemos hasta consolidar el cambio verdadero! pic.twitter.com/VdRq2QxOYX — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 25, 2023

“Cuando inicien los tiempos electorales y los partidos definan a sus candidatos ya habrá oportunidad, ahorita no vale la pena”, dijo tajantemente.

Cabe mencionar que Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Opositor y Marcelo Ebrard, de Morena, han declarado que ellos sí quieren debatir y se han lanzado retos públicamente.

MARCELO EBRARD

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón reiteró su negativa a salir de Morena para buscar la postulación presidencial, revirando esta vez con una provocación: “Pregúntenle a Claudia si se irá”.

De gira por Torreón, Coahuila, el aspirante a la coordinación de la 4T y por ende de la candidatura presidencial, consideró que la renuncia a la militancia es decisión de quienes van abajo en las encuestas.

“Yo no tengo que irme a ningún lado si vamos ganando, ¿por qué nos vamos a ir a otro lado? Pregúntenle a Claudia si se va a ir a otro lado, pregúntenle a los demás. Nosotros no nos vamos a ir a otro lado”, respondió a pregunta expresa de los reporteros.

Asamblea Informativa en Torreón: seguridad es el objetivo de Plan Ángel, ideas de cómo se aplicaría. pic.twitter.com/zyVXf93kY6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 25, 2023

Ebrard Casaubón se refirió a que el Presidente López Obrador no tiene favoritos, aludiendo incluso a que quienes promueven la candidatura de Claudia Sheinbaum han fundado su campaña en esa afirmación. No obstante, dijo confiar en las encuestas que practicará Morena, pues sostuvo que el mandatario no tiene favoritos.

En el Mercado Alianza de Torreón me regalaron las gorditas de piña más sabrosas que he probado, gracias !! Necesitamos recuperar y apoyar a los mercados populares en todo el país. pic.twitter.com/EdopmhQq1y — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 25, 2023

El extitular de la SRE también se presentó en diversos lugares populares de Torreón, como en el Mercado Alianza, donde convivió con la población y escuchó sus demandas.

RICARDO MONREAL

Ricardo Monreal, exsenador de Morena, señaló como arrogante a Xóchitl Gálvez, luego de que la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, señalara que prefiere debatir con Marcelo Ebrard que con los demás aspirantes.

“La arrogancia siempre es mala, acompañante de cualquier político, no deberían los aspirantes acudir a desplantes hasta que se resuelva el proceso. Yo no estoy urgido por debatir con ella, lo he hecho en el senado, la conozco y no tengo ninguna dificultad y si ella escoge su adversario está bien, pero falta resolverlo nosotros internamente”, dijo.

Agregó que no deberían distraerse en tipo de comentarios de la oposición.

Sé cómo está el norte y por eso estaré pendiente de sus demandas, así como de las del sur. Quiero ayudarles, defenderlos y que haya justicia.

Durango, me diste un gran recibimiento y agradezco todas tus muestras de apoyo. ¡Vamos hasta el final! pic.twitter.com/lcUXSshAWg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 25, 2023

“No me parece correcto permitir que se descalifique a ninguna compañera o compañero nuestro, nosotros no deberíamos distraernos en ese tipo de comentarios de la oposición, yo no le concedo mucho tiempo a ella, estoy más preocupado por mantener la unidad al interior de Morena, por eso no tengo mayor comentario, lo que si creo es que debemos estar unidos”.

Respecto a los debates, recordó que firmaron un acuerdo en el que se determinó que no habría los mismos.

“Y cuando se planteó que la propuesta fuera que no hubiera debates, nadie dijo nada, los cuatro lo aceptamos y lo firmamos, entonces lo que intentan con el debate es una estrategia inteligente, audaz, pero que no fue planteada por nadie, ahora es una estrategia política inteligente, pero yo voy a honrar lo que firme, ahora sí el partido decidiera abrir el debate entre nosotros yo estaría encantado, porque yo soy un hombre de debates, estoy acostumbrado a debatir, a mí me hubiera gustado que se aprobaran desde un principio, pero firme que no hubiera debates ahora no puedo decir lo contrario”.

Nochistlán, tierra legendaria de Zacatecas, lugar al que mi esposa y yo le tenemos gran cariño.

Les recordé que sigo siendo el mismo, que estoy para todas las personas, porque sé lo que necesitan y cuentan con mi apoyo. Me llevo en el corazón su afecto. pic.twitter.com/Strd8eCNp7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2023