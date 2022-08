¡Nop!, una dura crítica a la cultura del espectáculo a través del terror

¡Nop!, que este jueves ya está disponible en todas las salas comerciales, es una película ciencia ficción que alude al terror para atrapar el espectador y contar una historia que critica a varias de las funciones que se perpetúan dentro de la industria del entretenimiento y la cultura del espectáculo.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- En el cielo de la comunidad de Agua Dulce, al sur del estado de California, posa una gran nube. A pesar del viento, la lluvia, del día, la noche y las horas transcurridas parece permanecer intacta, inamovible. Algo simplemente imposible.

A la par de ese extraño suceso, personas y animales son secuestrados y desde aquel cielo parecen ahogarse sus gritos. ¿Qué se esconde allá arriba?

El director Jordan Peele, que ha sido señalado por la crítica de haber irrumpido y redifinido el horror moderno con las películas ¡Huye! en 2017, y con Nosotros en 2019, está de vuelta con ¡Nop!, una cinta con una dura crítica a la cultura del espectáculo.

El actor Daniel Kaluuya (¡Huye!, Judas and the Black Messiah) protagoniza la cinta en el papel de OJ Haywood, un joven que ha heredado el negocio de su padre sobre el cuidado y entrenamiento de animales para el cine y la televisión y que se especializa en caballos.

Tras la extraña muerte de su padre, a OJ no le ha sido fácil mantener el oficio de la familia, pues le es complicado interactuar con la gente, todo lo contrario a la personalidad de su hermana Emerald Haywood (Keke Palmer), una chica extrovertida obsesionada con las redes sociales que regresa a casa para ayudar a su hermano en el rancho.

“OJ está perdido en el dogma del entrenamiento de su padre, sin ninguna oportunidad de libre pensamiento. Su principal objetivo es perpetuar el negocio que ha heredado de su padre para llegar a fin de mes. Y Emerald, cuya mirada es diferente, está en un estado constante de intentar reinventarse, de intentar ser vista, tratando de crecer más allá de la rigidez y el aislamiento de su crianza”, explica Daniel Kaluuya para la distribuidora Universal Pictures.

Desde aquel apartado lugar en el que viven empezarán a ser testigos de extraños fenómenos y avistamientos que los harán creer en lo que para muchos sonaría imposible.

“Mi idea era hacer una gran película estadounidense de ovnis —una película de horror sobre platillos voladores”, explica el director Peele. “Yendo mucho más allá, logrando la quintaesencia del género, que es laborioso y difícil de lograr porque tiene un lienzo enorme que debes tener en cuenta— el cielo. Close Encounters of the Third Kind es una gran influencia para mí por su alcance y su visión, pero sobre todo por la capacidad de Steven Spielberg de hacernos sentir que estamos en presencia de algo de otro mundo. Esa experiencia inmersiva era algo que yo también quería lograr desesperadamente. Sin embargo, dentro de ese género, solemos aplicar todas esas maravillosas cualidades a alguna civilización alienígena avanzada. Pero ¿y si la verdad es mucho más simple y oscura de lo que podríamos imaginar?”.

El rancho de los Haywood, apartado de la ciudad, tiene sólo como vecino al parque de diversiones temático Jupiter’s Claim, cuyo propietario es Ricky “Jupe” Park (Steven Yeun), una estrella infantil que vive sus días junto a su esposa e hijos tratando de recuperar un poco de la atención que perdió durante una trágica escena cuando era parte de la serie del momento en los 90. Un capítulo en su vida del que trata de sacar provecho para ganarse unos cuantos dólares que le arrancó Hollywood cuando lo desechó.

“Él no era el protagonista, pero ese papel lo volvió una estrella. Y luego le dieron un papel en una comedia de televisión en los años 90, durante la cual un día durante el programa, fue sujeto de un suceso verdaderamente horrible e infame. Después de eso, su carrera nunca fue la misma. Nunca pudo volver a transmitir la energía en el trabajo que tenía en el pasado. Y ahora lo vemos hecho un adulto, habiendo estado encerrado en la mentalidad de esa época, y no sé si él es completamente consciente de ello”, recalca Steven Yeun sobre su personaje.

“La fama —especialmente para los chicos jóvenes cuando aún no se han formado— puede ser una identidad que mantienen para sí mismos”, comenta. “El peligro es que se conviertan en una especie de amalgama de las proyecciones de los demás. Entonces, en el caso de Jupe, tal vez solo esté intentando apaciguar esas proyecciones y encajar en el molde en el que lo han colocado. En cierto modo, la forma en que se mantiene cautivo por esa mirada, por ese espectáculo en el que se ha convertido, es casi un consuelo para él —una prisión cómoda que puede entender”

En medio de la cotidianidad estas familias, la extraña e inmóvil nube toma su verdadera forma. Y desde aquella solitaria comunidad de Agua Dulce, la posibilidad de que un OVNI la ronde, parece ser una gran oportunidad para sus habitantes que se valdrán del espectáculo para ganar la admiración del público.

“La película trata sobre el espectáculo y nuestra adicción al mismo, y el hecho de que nos sentimos atraídos por él. Pero también se trata de nuestra necesidad interior de ser vistos, de ser reconocidos por quienes somos y por lo que somos”, destaca Jordan Peele.

El director hace una crítica a cómo la cultura del espectáculo está tan adherida a nuestras vidas, a través las redes sociales así como en los medios masivos que la han convertido a éste en una fuerza que muchas veces se impone por encima de los propios valores.

Pero además a lo mordaz que se convierte la industria del entretenimiento que película a película, serie a serie, desecha a la primera provocación todo a su paso. Una industria que no reconoce el peso de cada una de las personas que laboran en ella y que se olvida de los niños actores que dejan de ser adorables con el paso del tiempo.

“¡Nop! es una película sobre la búsqueda de ser visto y usando la expresión millennial —‘Pics or it never happened’ (‘Si no hay fotos, esto no sucedió’), dice el productor Ian Cooper.

“También es un análisis de la crisis existencial de ser una persona below the line en la dicotomía de Hollywood —básicamente ser visible o no serlo— pero a la vez ser parte y cómplice de la creación del espectáculo en la pantalla”, agrega.

¡Nop! es una película de ciencia ficción que alude al terror para atrapar el espectador en su historia. Una cinta que a través de un microcosmos y contados personajes ofrece una visión de la gran industria del entrenamiento que trasciende profundamente en nuestras vidas.

El filme de Jordan Peele llega a México este jueves a trvés de la distribución de Universal Pictures y con un reparto conformado además por Michael Wincott como el director de fotografía Antlers Holst y Brandon Perea como el empleado de una tienda de tecnología, Angel Torres.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.