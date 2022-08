Simón Levy desmiente a columnista; muestra documentos para aclarar tema legal

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Simón Levy, exsubsecretario de Promoción Turística, desmintió la mañana de este jueves a la columnista Lourdes Mendoza, quien difundió el pasado 18 de agosto que el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx) habría obtenido una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de “daño a la propiedad doloso” en agravio de Emma Yolanda Santos González.

La publicación del oficio estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Me encantaría ver dónde se meterán los medios que difundieron que la ‘@FiscaliaCDMX había solicitado u obtenido OA’ 🆚 su servidor. Como esto y mucho más se va a caer. Es aún la mañana, pero pueden tomar melox para las agruras y el coraje. Un abrazo al Presi del TSJCDMX Guerrita”.

La aclaración del exfuncionario llega después de que Lourdes Mendoza publicara en redes sociales un escrito en el que se decía: “Hago de su conocimiento los puntos resolutivos que derivan del mandamiento judicial dictado por la suscrita y que son inherentes a la ORDEN DE APREHENSIÓN, solicitada por la Fiscalía”.

La copia del documento mostrado por la columnista está fechado el 4 de agosto pasado. Levy hasta ese momento no había emitido declaraciones sobre el tema.

La carpeta en su contra supuestamente derivaría de una agresión hacia Emma Yolanda Santos el pasado 22 de noviembre de 2021.

El exfuncionario federal fue denunciado Yolanda Santos, su vecina, quien lo acusó de agresión luego de compartir un video señalando que sufrió amenazas por parte de Levy y donde saldría él mismo golpeando a su puerta.

Posteriormente, en otra grabación, Santos dijo que el empresario la había amenazado ya varias veces por incumplimiento de contrato.

“Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo que es lo que dice y me repite todo el tiempo”, mencionó Santos.